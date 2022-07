David Blackwood, peintre emblématique de Terre-Neuve, s’éteint à 80 ans

L’artiste né en 1941 à Wesleyville, Terre-Neuve-et-Labrador, s’est éteint à son domicile de Port Hope, en Ontario.

Décrit comme un prodige de la peinture dès son plus jeune âge, David Blackwood a été formé à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario. À seulement 23 ans, ses oeuvres étaient exposées au Musée des beaux-arts du Canada.

«Hauling Job Sturges House», de David Blackwood. Photo : David Blackwood / Art Gallery of Ontario (AGO)

Le peintre est toujours demeuré inspiré par la région qui l'a vu naître. Il est surtout connu pour ses scènes de l’existence portuaire et maritime, riches en baleines et en icebergs. Ses oeuvres sont marquées par un contraste entre des ombrages et de vifs éclats de lumière blanche.

David Blackwood a créé pour Terre-Neuve toute une mythologie , a déclaré dimanche Emma Butler, propriétaire d'une galerie d'art qui porte son nom et amie de la famille du défunt.

«Fire Down on the Labrador», de David Blackwood. Photo : David Blackwood / Art Gallery of Ontario (AGO)

Mme Butler a évoqué des histoires extraordinaires de naufrages, de désastres à la chasse au phoque et ses représentations de traditions typiquement terre-neuviennes, comme celle du mummering.

Les gens ont appris ce qu’est Terre-Neuve à travers les images de David Blackwood , a dit Emma Butler.

Une série de tableaux réalisés dans les années 1960 et 1970, par exemple, relate les tragédies qui ont coûté la vie à 251 chasseurs de phoques embarqués sur les navires Newfoundland et Southern Cross en 1914.

Les oeuvres de David Blackwood ont été présentées à travers le monde et ont fait l'objet de deux rétrospectives majeures. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1993.

Un film à son sujet intitulé Blackwood, réalisé en 1976, a été en lice pour l'Oscar du meilleur court métrage documentaire en 1977.

Terre-Neuve-et-Labrador a récemment perdu un autre de ses plus célèbres artistes visuels. Le peintre et graveur de renommée internationale Christopher Pratt est mort à 86 ans dans sa maison de la baie St Mary’s, à Terre-Neuve, le 5 juin.