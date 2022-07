Deux millions de litres de lait jetés à la poubelle

Vendredi passé on a dû jeter 4200 litres de lait à la poubelle. C’est vraiment le fruit de nos efforts qui est jeté, ça fait mal au coeur de voir ça , se désolé Raphael Spani, co-propriétaire d'une ferme laitière familiale.

En temps normal, un camion vient récupérer le lait produit par ses bêtes pour le transporter à la fromagerie Agropur de la rue Omer-Deslauriers, à Granby, où il est transformé avant d'être mis en vente.

Mais avec la grève, le producteur ne sait plus où se tourner.

Trouver des alternatives, c'est difficile. Je crois que les autres usines sont accotées pas mal alors c'est dur d'en accepter à un volume supplémentaire , dit-il, en référence aux autres usines de transformation qui opèrent déjà à capacité maximale.

Chargement de l’image Raphael Spani est un producteur laitier de troisième génération. Photo : Radio-Canada / Danielle Kadjo

L'usine de Granby transforme 800 000 litres de lait par jour, soit 10 % de toute la production au Québec.

Lorsqu'une grève est déclenchée dans une usine importante comme celle de Granby, il faut trouver d'autres preneurs confirme Yannick Grégoire, directeur adjoint aux communications de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

Cela implique d'approcher des usines pour voir si elles peuvent transformer un volume supplémentaire, quitte à de rechercher des acheteurs à l'extérieur du Québec. Les producteurs peuvent ensuite tenter d'écouler leur produit auprès des banques alimentaires et, au besoin, utiliser ce qui reste pour nourrir leurs animaux.

C'est après tous ces efforts-là, lorsqu'il ne reste plus aucune option, que malheureusement, le lait doit être jeté , explique M. Grégoire.

Ce dernier tente tout de même de relativiser le chiffre de deux millions de litres de lait gaspillé, notant que 70 millions de litres sont produits chaque semaine au Québec.

Chargement de l’image L'usine de Granby transforme 800000litres de lait par jour, soit 10% de toute la production au Québec. Photo : Radio-Canada / Danielle Kadjo

Il n'en reste pas moins que c'est trop , se précipite-t-il d'ajouter, soulignant que les des litres de lait non vendus sont synonyme de pertes de revenus pour les producteurs.

Il demande ainsi au syndicat et à l'employeur de sortir des sentiers battus pour aider des producteurs qui sont pris entre l'arbre et l'écorce.

« Les producteurs se retrouvent à devoir supporter le poids de ce conflit de travail alors qu'au final, ils ne sont pas assis à la table pour négocier les conditions de travail de cette usine-là. On demande aux parties prenantes d’être créatifs, de prendre une quantité minimale de lait pour éviter le gaspillage qu'on voit en ce moment. » — Une citation de Yannick Grégoire, directeur adjoint aux communications de la FPLQ.

On ne va pas en grève pour le fun

S'il se désole du gaspillage de lait entraîné par la grève, le conseiller syndical Bernard Cournoyer insiste pour dire que les travailleurs vont rester en grève tant que l'employeur persistera dans ses demandes.

On ne va pas en grève de même pour le fun, si on sort en grève, c’est qu’il y a des enjeux importants qui visent directement les familles des grévistes.

La convention collective des 250 travailleurs de l'usine Agropur de Granby est échue depuis près d'un an. C'est principalement la question des horaires achoppe avec l'employeur.

Chargement de l’image Les 250 employés de l'usine d'Agropur à Granby ont voté à l'unanimité en faveur d'une grève générale illimitée. Photo : Radio-Canada / Danielle Kadjo

Pour le président du syndicat, Daniel Chaput, le maintien des horaires en vigueur depuis les années 1980 est essentiel à la qualité de vie des employés de l'usine.

Les horaires de travail qu'on a en ce moment couvrent tous les jours de la semaine, 365 jours par année. On garantit une production et une qualité tous les jours, mais on n'est pas prêt à changer un horaire qui fait la satisfaction de toutes les membres.

Mylène Dupéré, vice-présidente communications corporatives chez Agropur, n'a pas voulu commenter l'état des pourparlers avec le syndicat. Elle indique toutefois que la coopérative laitière, dont les membres sont des producteurs laitiers, faisait tout en son possible pour en arriver à un règlement rapide .

Entretemps, la coopérative dit travailler en étroite collaboration avec les producteurs du Québec pour limiter le gaspillage alimentaire.

On essaie le plus possible de répartir le lait dans nos autres usines, mais vous comprendrez que la capacité de transformation est limitée.

Il n'y a aucune motivation à changer les choses

Aussi choquant puisse-t-il paraître, le gaspillage de lait causé par la grève à Granby n'est pas un phénomène isolé.

Selon l'expert en agroalimentaire Sylvain Charlebois, de 100 à 300 millions de litres de lait sont jetés au Canada chaque année, que ce soit en raison d'une grève ou autres facteurs.

Chargement de l’image Sylvain Charlebois. Photo : Radio-Canada

Et ce, même si le Canada tout ce qu'il faut pour éviter que ce genre de situation ne se produise.

L'expert cite notamment l'existence de technologies comme l'upérisation à haute température (UHT) qui permettent de conserver le lait pendant plusieurs mois.

Il note également que des réserves stratégiques existent pour d'autres produits laitiers comme le beurre et le fromage en cas d'imprévus.

Or, il estime que le système de gestion de l'offre des produits laitiers n'offre aucun incitatif à « changer les choses », puisque les producteurs savent très bien qu'ils seront éventuellement compensés.

Au Canada, contrairement à d'autres pays, le lait est presque un bien public [...] on subventionne une partie de la production donc le lait est payé par les Canadiens.

Ce qui fait dire à l'expert que le Canada devrait modifier le système de gestion de l'offre de manière à rendre illégal l'acte de gaspiller du lait à la ferme .

D'autant plus que ce gaspillage survient au moment où le panier d'épicerie coûte plus cher pour les consommateurs.

Les prix des produits laitiers augmentent de 10 à 15 % actuellement. La section laitière est un gros problème pour plusieurs personnes qui ont un budget extrêmement serré .

Et ce sont ces payeurs de taxes qui paient pour le lait qui est jeté dans les égouts.

Avec les informations de Danielle Kadjo.