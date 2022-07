Un marché artisanal pour célébrer les cultures des peuples autochtones

La fin du mois de juin marque la clôture du Mois national de l'histoire autochtone. À Ottawa, un marché artisanal a ouvert ses portes dans le quartier Westboro pour célébrer les cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Pour ces artisans, exposer et vendre leurs créations, c’est d’abord et avant tout une question de fierté.

C’est important pour moi. Longtemps, les Autochtones, on a perdu notre chance de partager tout ce qu’on a appris , explique Rachel Thériault.

Pour Rachel Thériault, il est très important de partager ce qu'elle a appris. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

« Maintenant qu’on peut partager ça, ça réchauffe le coeur. » — Une citation de Rachel Thériault, artisane

Le fondateur du Marché extérieur autochtone, Gareth Davies, estime que la première édition de son événement est un succès. Par contre, selon lui, il serait nécessaire qu’on retrouve davantage d’initiatives comme celle-ci.

On a besoin de faire plus de place aux créateurs, aux artisans et à la culture des Autochtones , répond celui qui est également propriétaire du Maker House.

Le fondateur du Marché extérieur autochtone, Gareth Davies Photo : Radio-Canada

Le souhait de M. Davies est partagé par plusieurs artisans.

Je pense qu’il y a un long chemin à parcourir pour la réconciliation , estime Tamara Takpannie. Elle est d’avis que, dans un effort de réconciliation, le patrimoine autochtone devrait être souligné toute l’année, pas seulement pendant le Mois national de l'histoire autochtone.

Tamara Takpannie est une artiste innue. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Ce qui m'encourage, c'est que dans les écoles d'Ottawa, on reconnaît la vraie histoire du Canada , ajoute une autre artisane, Jolene Dione.

Pour Crystal Semaganis, les questions autochtones et notre contribution à la société devraient être davantage reconnues , clame-t-elle.

« Il est important que les gens comprennent et soient conscients de cela pour développer une prise de conscience. » — Une citation de Crystal Semaganis, artisane

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet