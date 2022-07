Des jardinières adaptées à la résidence Saint-Pierre de Rouyn-Noranda

L'objectif de cette initiative consiste à offrir la possibilité de profiter du plein air en faisant une activité avec laquelle certaines participantes sont déjà bien familiarisées.

Trois semaines après avoir semé, près d'une vingtaine de résidentes visitent quotidiennement leur nouveau lot de terre.

Connie et Michael Mandeville Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

On voulait offrir une activité originale aux dames qui ont jardiné toute leur vie. On voulait les faire profiter de l’extérieur dans les derniers moments de leur vie. C’était important pour nous , affirme Michael Mandeville, responsable de l’animation et copropriétaire de la résidence Saint-Pierre.

Si certaines adeptes de jardinage en sont à leurs premiers pas cet été, d’autres peuvent dorénavant se rapprocher de souvenirs parfois lointains.

Ça me rappelle tellement de beaux souvenirs! J’avais un jardin et une serre avant. Ça me fait revivre , raconte Ghislaine Rodrigue.

Les nouvelles installations permettent aux amateurs de jardinage, parfois à mobilité réduite, de pratiquer l'activité en toute sécurité. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une initiative grandement appréciée

L’implication de Michael Mandeville ne passe pas inaperçue auprès des participantes.

Pour moi, c’est très important. Je ne voulais pas faire de petit jardin au début, mais Michael m'a convaincue. Maintenant, je viens tous les jours voir si ça pousse bien. C’est vraiment un homme extraordinaire. Il cherche toujours quelque chose pour embellir notre vie. Rien ne peut remplacer ça , souligne Julienne Mercier-Cliche, résidente et instigatrice du Parc botanique à Fleur d’eau, à Rouyn-Noranda.

L’activité connaît un succès inespéré depuis l’installation des jardinières, il y a environ un mois. M. Mandeville se réjouit de l'enthousiasme des participantes

C’est une très grande fierté. Je ne m’imaginais pas que l’activité allait être aussi populaire. Un mois après avoir semé, c’est vraiment beau de voir autant de choses pousser dans les bacs. C’est toute une surprise , fait-il remarquer.

M. Mandeville espère que l’initiative inspirera d’autres résidences pour personnes âgées à offrir des installations similaires.