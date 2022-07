Saint-Félicien reçoit les Championnats québécois de vélo de montagne

Chargement de l’image Les Championnats québécois de vélo de montagne avaient lieu au Club Tobo-Ski de Saint-Félicien. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Anthony Bergeron, de Chibougamau, a terminé deuxième dans la catégorie élite de l’épreuve de cross-country olympique, la course la plus attendue.

Le Félicinois Victor Verreault s’est quant à lui emparé de la troisième place. Le favori local a subi une intervention chirurgicale en mai dernier en raison d'une récidive de son cancer de la glande thyroïde. Cette performance signifie donc beaucoup pour lui.

« Ça allait faire cinq ans au mois de juin, mais une quinzaine de jours avant, ils m'ont passé des tests pour s'assurer que tout était correct. Finalement, j'ai eu une récidive et ils ont dû retirer une rangée de ganglions, environ une vingtaine de ganglions. Ça a pris un bon mois de réhabilitation pour bouger mon cou. » — Une citation de Victor Verreault, cycliste du Club Foresco Holding Proco RL Pro Team

Chargement de l’image À peine remis d’une importante opération chirurgicale, le cycliste Victor Verreault a fini troisième devant les siens dans la catégorie élite. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Faire rayonner la région

C'est la première fois depuis 2017 que ce club recevait cet événement d’envergure. Pour le Club Tobo-Ski, il s’agit d’une occasion de faire découvrir son parcours en plus de permettre aux athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de rayonner à la maison.

C’est pour encourager nos coureurs régionaux. Ça fait connaître notre région. On a un très beau circuit. Il y a une ambiance à Saint-Félicien qu’on n’a pas ailleurs étant donné que le parcours est très condensé , indique le président du club Velo2Max de Saint-Félicien et directeur de course, Martin Demers.

Chargement de l’image Le président du club Velo2Max et directeur de course Martin Demers. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La course servait aussi de préparation en vue des championnats canadiens qui auront lieu dans quelques semaines en Ontario.

Le Tobo-Ski présentera également une étape de la Coupe Canada à la fin août.

D'après le reportage de Roby St-Gelais