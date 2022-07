Rassemblement de vélos électriques à Trois-Rivières

Le rassemblement organisé par Écomobile 3R visait notamment à battre le record Guinness du plus grand défilé de vélos électriques au monde, qui avait été établi à Seattle, en réunissant 405 cyclistes. L’événement de Trois-Rivières a toutefois réussi à réunir 335 cyclistes.

Ce n'est cependant que partie remise pour les organisateurs. Le défilé a montré que la pratique du vélo électrique gagne du terrain dans la région.

Là, on le voit. Il y a de plus en plus d'adeptes du vélo à assistance électrique , affirme Michel Letarte, vice-président d’Écomobile 3R.

Le groupe de cyclistes a parcouru un trajet de 10 kilomètres tracé entre le centre-ville de Trois-Rivières et l’Île Saint-Quentin.

Une station Vélo au centre-ville

Signe que la pratique du vélo électrique gagne du terrain dans la région, une station vélo , composée de 18 casiers fermés où il est possible de ranger son vélo, a été implantée au centre-ville de Trois-Rivières, à proximité du terminus d’autobus.

L'arrivée du vélo électrique ouvre des portes aux gens à vraiment vouloir changer leur mode de transport. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est créer la sécurité [pour les] vélos, qui aide au développement du transport actif , explique le président de Vélo-Transit, qui est à l’origine des modules de casiers pour vélos, Jean-Marc Blais. L’homme d'affaires espère d'ailleurs agrandir l’offre de services à Trois-Rivières.

Pour avoir accès à un casier, les amateurs de vélo doivent télécharger l'application de Vélo-Transit. Ils peuvent en réserver un à l'avance sur leur téléphone cellulaire ou directement se présenter devant un casier et numériser le code QR qui s'y trouve pour le débarrer.

À Trois-Rivières, la première heure de location est gratuite, et le coût d'une journée de location est de cinq dollars. Des abonnements mensuels sont aussi offerts.

Avec les informations de Coralie Laplante