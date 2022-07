De nombreux chats errants et abandonnés déplore la SPCA d’Abitibi-Ouest

L'organisme manque toutefois d'espace suffisant pour prendre en charge tous les animaux.

Les responsables demandent aux citoyens de ne pas abandonner les animaux.

Martine Trudel, animalière à la SPCA insiste aussi les propriétaires à appeler au refuge avant d'envoyer leur animal puisqu'elle ne dispose que de 70 places d'hébergement.

Elle croit qu'il s'agit d'un problème de stérilisation et compte offrir le service aux citoyens.

C'est beaucoup problématique, notre vétérinaire, une fois par mois, va stériliser les animaux des gens autres que nos animaux du refuge et à moindre coût. Et comme on n'a pas de vétérinaire, nous, on est situé à La Sarre, on n'a pas de vétérinaire à La Sarre, les gens doivent se déplacer vers Val-d'Or, Amos ou Rouyn-Noranda, ça aussi, ce n'est pas tout le monde qui a un véhicule et nous on propose de le faire à un coût moindre qu'une clinique vétérinaire pour justement essayer d'enrayer la surpopulation de chats , explique Martine Trudel.

La responsable se réjouit d'ailleurs de la réponse des citoyens à l'appel à l'aide lancé sur les réseaux sociaux.

Elle regrette au passage les abandons d'animaux lors de la période de déménagement.