Des médecins demandent l’élargissement de l’accès à la 4e dose en Ontario

Environ 7,4 millions d’Ontariens ont reçu une première dose de rappel. Près de 90 % de ces vaccins ont été administrés il y a au moins cinq mois, selon les données de la Santé publique de l’Ontario.

Des études montrent que les doses de rappel contre la COVID-19 commencent à perdre de leur efficacité quatre mois après avoir été administrées. Ainsi, de plus en plus de voix s’élèvent pour que l'Ontario élargisse l'admissibilité à une deuxième dose de rappel, soit une quatrième dose du vaccin.

Nous savons que la protection offerte par ces vaccins a été efficace pour réduire les maladies graves et les décès, mais elle s’estompe , indique la docteure Nili Kaplan-Myrth, une médecin de famille basée à Ottawa.

L’Ontario ne distribue actuellement la quatrième dose qu’aux personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi qu’aux adultes issues des communautés autochtones, vivant dans des centres de soins de longue durée ou qui sont immunodéprimés. Environ 1,4 million de personnes sont admissibles, ce qui signifie qu’environ 6 millions de personnes qui ont reçu une dose de rappel l’hiver passé ne peuvent pas recevoir une quatrième injection pour l’instant.

Pharmacien au centre-ville de Toronto, Alexander Mihaila dit avoir déjà accueilli des Ontariens dans la quarantaine et la cinquantaine lui demandant une quatrième dose. Ils ont reçu leur dernière dose en hiver et craignent pour leur immunité contre la COVID-19.

« Mais je suis forcé de refuser ces doses à ces gens parce qu’ils ne sont toujours pas admissibles. » — Une citation de Alexander Mihaila, pharmacien

Nicole Wataszko fait partie des Ontariens qui veulent une quatrième dose mais qui ne sont toujours pas admissibles.

Ça me frustre. Je veux me sentir protégée et protéger mes proches et ceux qui m’entourent , dit-elle.

La semaine dernière, CBC News a demandé au ministère de la Santé combien de doses de vaccin contre la COVID-19 l’Ontario avait en stock. Cependant, les responsables n’ont pas fourni de réponse.

Au Québec, tous les adultes peuvent recevoir une quatrième dose depuis début mai.

Le Comité consultatif national de l'immunisation ( CCNI ) a recommandé la semaine dernière que toutes les personnes présentant un risque élevé de maladie grave reçoivent une dose de rappel en automne, quel que soit le nombre d’injections qu'elles ont déjà reçues.

Cette recommandation s'applique notamment à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Le CCNI conseille par ailleurs que cette dose soit administrée au moins six mois après une dose précédente ou une infection à la COVID-19.

Rien n'indique que l'Ontario prévoit modifier sa politique d'admissibilité à la quatrième dose cet été.

Nous examinons les plus récentes directives du CCNI et nous fournirons plus de détails sur notre politique concernant les doses de rappel en automne au cours des prochaines semaines , a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé dans un courriel adressé à CBC News.

Réponse qui ne satisfait pas la docteure Nili Kaplan-Myrth.

« L'Ontario dit en quelque sorte : ‘‘Attendez, nous vous donnerons quelque chose à l'automne’’. Mais ce n'est pas suffisant alors que des gens devraient déjà avoir accès à une dose de rappel. » — Une citation de Docteure Nili Kaplan-Myrth

Une crise à venir en automne?

Le docteur Steve Flindall, un urgentologue dans la région de Toronto, plaide également pour que la province offre le rappel supplémentaire à tous les adultes dès maintenant.

C'est maintenant qu'il faut offrir la quatrième dose pour prévenir d'autres problèmes , affirme-t-il.

Il craint notamment qu'un intervalle plus long entre les rappels fera en sorte que les Ontariens vont avoir une réponse immunitaire moins robuste à une possible infection à la COVID-19.

Cela laisse de nombreuses personnes vulnérables exposées à des maladies graves, alors que l’on fait toujours face à un manque de personnel dans le secteur de la santé , déclare le docteur Steve Flindall.

Le Dr Flindall et la Dre Kaplan-Myrth soulignent que les personnes de moins de 60 ans qui ne sont pas éligibles pour une quatrième dose sont actuellement plus susceptibles de contracter le virus que les personnes plus âgées parce qu'elles font partie de la population active. Les personnes occupant des emplois de première ligne sont d’ailleurs les plus à risque.

Il est déraisonnable de s'attendre à ce que les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé se retrouvent dans une situation où ils ne sont plus protégés contre le virus , a déclaré Mme Kaplan-Myrth.

Le pharmacien Alexander Mihaila remarque déjà quant à lui une hausse des cas de la COVID-19. Il dit recevoir un plus grand nombre d’appels de gens qui lui demandent de l’aide pour faire leur test de dépistage à la maison. De plus en plus s’avèrent positifs, remarque-t-il.

« On voit déjà un nombre grandissant de nouveaux cas confirmés. Selon moi, si l’on n’offre pas cette deuxième dose de rappel à la population générale, nous allons avoir de gros problèmes en automne. » — Une citation de Alexander Mihaila, pharmacien

La docteure Nili Kaplan-Myrth estime par ailleurs qu'une grande partie de l'approvisionnement actuel en vaccins aura dépassé sa date d'expiration avant l'automne.

Nous parlons probablement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de doses qui vont tout simplement aller à la poubelle , croit la médecin.

Il n'y a aucune justification médicale de ne pas administrer ces vaccins. C'est du gaspillage.

Avec des informations de CBC News