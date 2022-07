Le Yukon rapporte 19 nouveaux feux de forêt au cours des 24 dernières heures

Le feu force des évacuations et affecte la qualité de l’air dans le centre et le nord du Yukon.

Les autorités yukonnaises font état de 19 nouveaux incendies dans les 24 dernières heures, pour un total de 106 feux de forêt depuis le début de l’année.

Un grand nombre de feux ont été causés par la foudre ces derniers jours. Les risques sont amplifiés par le temps chaud et sec.

Selon les indications actuelles, la fumée des feux incontrôlés continuera d'affecter les collectivités aujourd'hui , rapporte Environnement Canada, dans un bulletin météorologique spécial.

Un incendie force l’évacuation du camping d’Ethel Lake

Dans une mise à jour sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) , samedi soir, les autorités ont rapporté l’évacuation du camping d’Ethel Lake, en raison d’un feu plus à l’est menaçant les structures et les visiteurs. Des équipes de lutte contre les incendies, aidées par des fonctionnaires et la GRC ont coordonné les efforts d’évacuation. On demande d’éviter le secteur d’Ethel Lake.

Un feu de 35 hectares croît aussi rapidement à 15 kilomètres au sud de Stewart Crossing, à l’est de la route du Klondike.

Des équipes de lutte contre les incendies de Colombie-Britannique ont été appelées en renfort. Nous anticipions que ce serait une fin de semaine occupée, ont écrit les autorités, nous avons des équipes et des avions en appui en provenance de Colombie-Britannique en ce moment. Davantage sont en route.

La pluie retarde le feu à Wrigley

Dans sa mise à jour quotidienne, dimanche, Environnement et Ressources naturelles  (Nouvelle fenêtre) rapportait deux nouveaux feux de forêt au cours des dernières 24 heures, pour un total de 53 feux actifs.

À Wrigley, le directeur par intérim du bande, Kyle Clillie, dit qu’il y a beaucoup de soulagement après que la pluie ait permis de contrôler un feu qui menaçait la communauté.

L’équipe de gestion des incidents continue de travailler dur pour protéger les résidences au nord et les maisons de Willowlake River , ont souligné les autorités, samedi.

Dans sa mise à jour sur Facebook  (Nouvelle fenêtre) , Feux TNO rapporte que les stations de surveillance de Slave Nord, Beaufort Delta, Sahtu et Slave Sud auront un danger d’incendie EXTRÊME dans les prochains jours. On demande d’éviter tout feu sauf pour cuisiner ou réchauffer, afin d’éviter de nouveaux incendies.

Aucune collectivité n’est actuellement menacée sur le territoire.