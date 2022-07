CAN GATO : un tournoi de soccer rassembleur à Gatineau

Kévin Levry, Hugues Bailly et Fred Fifatin sont les co-organisateurs de cet événement, en collaboration avec la Ville de Gatineau et l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Ces amateurs de soccer ont décidé de transformer leurs matchs organisés à l'improviste entre amis en un événement de grande envergure.

On veut que chacun puisse représenter son drapeau à travers cette compétition-là dans la joie et dans la paix , explique M. Bailly.

En tout 12 équipes participent à la compétition pour cette toute première édition qui se déroulera sur une période de six semaines. Neuf d'entre elles représentent un pays d'Afrique, mais il y a aussi une équipe d'Haïti, du Canada et du « Reste du monde », qui regroupe des joueurs d'origines diverses.

Chacune d'entre elle disputera au moins trois parties, puis les phases éliminatoires débuteront le 23 juillet sur le terrain de l'UQO. La grande finale sera disputée au même endroit le 6 août prochain devant une foule qui promet d'être imposante.

D'ici le week-end prochain, je sais que les estrades vont être bourrées. Des équipes attendent des supporters de Montréal et de Toronto , assure M. Levry.

Chargement de l’image De gauche à droite, Fred Fifatin, Hugues Bailly et Kévin Levry, les coorganisateurs de la CAN GATO 2022. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Les équipes prennent la compétition très au sérieux, parce que pour plusieurs joueurs, c'est la première fois qu'ils ont la chance de représenter leur pays. La plupart des formations participantes s'entraînent au moins une fois par semaine depuis environ deux mois avec un seul objectif en tête : gagner.

Définitivement, l'objectif est de soulever le trophée le 6 août. Si on ne l'atteint pas, ce sera un échec, mais on veut aussi essayer de s'amuser, précise Steve Fossi, le gardien de but de l'équipe du Cameroun.

On veut gagner et imposer le respect , assure Cedrick Madou, un milieu de terrain de l'équipe de la Côte d'Ivoire. On est réputé pour avoir une bonne équipe, mais les grands, souvent ils ne le font pas, alors nous on va accomplir le boulot , rigole-t-il en référence aux récentes performances déceventes l'équipe nationale ivoirienne.

Pour les organisateurs, le succès de cette compétition ne reposera toutefois pas sur les résultats des matchs, ni sur le nombre de spectateurs sur les lignes de côté. Tant que les participants éprouveront du plaisir à partager leur passion commune pour le sport, ils seront satisfaits.