Trois personnes manquent à l’appel dans le secteur de Matagami

Il s'agit de deux femmes et d'un homme âgés de 24 à 30 ans.

Les policiers de la MRC d'Abitibi ont reçu un appel en fin de journée samedi pour un véhicule enlisé dans le secteur de la route 1000.

Des renforts d'autres MRC se sont joints à l'opération ce qui a permis de localiser le véhicule dimanche vers 1 h 45 près de l'intersection des routes 1000 et 801 au sud de Matagami.

Il s'agit d'un secteur qui est éloigné. Les routes sont parfois difficilement praticables et les communications sont aussi difficiles , explique Hélène St-Pierre du service des communications de la SQ.

Un seul occupant à bord explique aux autorités que les deux femmes et l'homme qui l'accompagnaient ont quitté à pied afin de trouver de l'aide ou encore un endroit où se loger. L'homme est en bonne santé, il a été ramené par les policiers et il y a des recherches qui sont toujours en cours afin de localiser les trois autres individus. Il y a des patrouilleurs et des policiers en VTT et un enquêteur qui sont mis à contribution dans le présent dossier qui est toujours en cours , ajoute Hélène St-Pierre.

La SQ vérifie aussi les camps de chasses du secteur.