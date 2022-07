Neuf logements détruits par un incendie à Trois-Rivières

Le brasier s'est déclaré vers 1 heures 30 du matin dans un des deux bâtiments de neuf logements au total au coin des rue Sainte-Julie et Monseigneur Cooke.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les flammes se propageaient rapidement à l'immeuble voisin et affectaient même la structure.

À l'arrivée des pompiers, on a procédé à une attaque agressive, mais malheureusement l'incendie a pris beaucoup d'ampleur, très rapidement. On est monté en cinquième alarme pour pouvoir avoir une bonne force de frappe. On a eu l'aide de nos voisins de Bécancour et de Saint-Étienne , explique Mathieu Ouellette, chef aux opérations à la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile à la Ville de Trois-Rivières.

Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Les résidents des neuf logements ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge.

Un pompier a été transporté en ambulance pour traiter un coup de chaleur.

La cause de l'incendie reste encore a déterminer et une enquête est en cours. Selon des témoins, des explosions sont survenues.