Retour du mini-golf dans la région de Moonbeam

Cochrane, Kapuskasing, Hearst, Smooth Rock Falls n’avaient plus de parcours de golf miniature depuis belle lurette. Le vendredi 1er juillet, Marc-André et sa femme Kayla Guénette ont inauguré leur nouveau projet à l’entrée du canton de Moonbeam sur la Route 11.

Ça fait longtemps qu’il n’y avait pas eu de miniputt dans la région. Nous autres, on a grandi au Lac [Rémi] et on jouait souvent au miniputt au coin de la Baie Ouellette. Dans le temps de mes parents il y en avait un à Kapuskasing. Je pense que c’était le temps de ramener ça pour nos jeunes , lance le propriétaire Marc-André Guénette.

Les 12 trous du parcours s’inspirent de la thématique du village reconnu pour sa soucoupe volante et sa mascotte Kilo, un extra-terrestre.

Les touristes viennent et on les voit souvent prendre des photos avec la soucoupe. Donc, on s’est dit qu’on va se baser sur ce thème-là pour le miniputt , renchérit l’homme d'affaires qui a confié la confection des décors à sa belle-sœur, Holy Guénette.

Chargement de l’image Afin de dessiner leur parcours, Marc-André et Kayla ont fait un voyage à Niagara Falls et se sont inspirés de la vie aérienne de d'autres miniputt avec Google Maps. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

J’ai probablement mis entre 60 et 80 heures sur les pancartes et le montage , se remémore celle-ci, qui a peint à la main des extraterrestres, en plus d’avoir à répondre à une demande hors de l’ordinaire de Kayla Guénette : confectionner une soucoupe volante.

Chargement de l’image Une vue aérienne de la construction des 12 trous du parcours de golf miniature situé en bordure de la transcanadienne. Photo : Radio-Canada / Avec la permission de Marc-André Guénette

Afin de réaliser sa mission spatiale, Holy a utilisé deux fenêtres à bulles pour les chiens. Pendant l’hiver, le garage est rempli de créatures vertes. Des airs célestes qui rappellent la Zone 51 au Nevada.

Un projet bien reçu dans la communauté

La bonne humeur était contagieuse chez les familles croisées sur le terrain. Parmi elles, la famille Lessard, qui campe à quelques pas de là au Twin Lakes.

C’est proche du camping , mentionne le paternel Sébastien Lessard, avant de s’arrêter pour encourager son plus jeune qui vient de faire un trou d’un coup. Les enfants aiment le golf, mais quand on veut juste s’amuser rapidement de 30 à 45 minutes, une activité comme celle-ci est vraiment géniale.

Chargement de l’image Sébastien Lessard sur le point de passer la balle de golf entre les pattes de Kilo, l'extraterrestre. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Depuis leur retour dans la région, il y a une dizaine d’années, Karine et Sébastien Lessard n’avaient jamais vu de miniputt sur ce corridor de la Route 11.