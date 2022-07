Attaque contre une base russe à Melitopol et trois morts à Belgorod

Au moins trois personnes ont été tuées et des dizaines d'habitations détruites dimanche dans de violentes explosions à Belgorod, une ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine, a annoncé jeudi le gouverneur régional.

L'armée ukrainienne a par ailleurs bombardé une base militaire russe dans la ville occupée de Melitopol, dans le sud de l'Ukraine.

Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré sur Telegram qu'au moins quatre personnes avaient également été blessées et deux hospitalisées, dont un garçon de 10 ans, dans cette ville de quelque 400 000 habitants à une quarantaine de kilomètres au nord de la frontière ukrainienne.

Au moins 11 immeubles résidentiels et 39 maisons ont été endommagés, a-t-il précisé.

Andreï Klishas, membre du Conseil de la Fédération de Russie, a dénoncé des bombardements ukrainiens et appelé à une ferme riposte.

La mort de civils et la destruction d'infrastructure civiles à Belgorod est une agression directe de la part de l'Ukraine et impose la plus sévère des réponses, y compris militaire, a-t-il écrit sur Telegram.

Les autorités ukrainiennes n'avaient pas réagi dans l'immédiat et Reuters n'a pu vérifier de façon indépendante les déclarations russes.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, Moscou a accusé Kyiv de plusieurs attaques sur Belgorod et les régions à la frontière ukrainienne.

Frappes sur Melitopol

Le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que l'aviation ukrainienne avait effectué une quinzaine de sorties sur des points de conflit et "qu'une vingtaine d'unités d'équipement ennemi et deux dépôts de munitions" avaient été détruits. À Melitopol, dans l'oblast de Zaporijjia, l'armée ukrainienne a mené dimanche une trentaine de frappes sur une base militaire russe, selon le maire de la ville.

L'agence russe RIA rapporte des frappes ukrainiennes sur la zone de l'aérodrome, sans préciser la nature des cibles.

Evgueni Balitsky, dirigeant du conseil prorusse de la région de Zaporijjia, a affirmé sur Telegram que les frappes avaient visé l'aérodrome et n'avaient pas fait de blessés. Plusieurs maisons voisines ont été endommagées, a-t-il dit.

Reuters n'a pu vérifier ces informations de façon indépendante.

L'armée russe, appuyée par les forces séparatistes prorusses locales, concentre ses opérations sur les provinces de Louhansk et Donetsk, dans le Donbass, pour en déloger les forces ukrainiennes.

Le sort incertain de Lyssutchansk

L'armée ukrainienne a fait état d'intenses tirs d'artillerie dans des zones résidentielles, principalement autour de Lyssytchansk, dernier bastion ukrainien de Louhansk dont le sort reste incertain.

Les Russes sont en train de renforcer leurs positions dans la zone de Lyssytchansk, la ville est en feu , a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaïdaï, sur Telegram.

L'armée russe s'est emparée en juin de Sievierodonetsk, sur la rive opposée de la Donets, après de violents combats.

Chargement de l’image Severodonetsk, ville jumelle de Lyssytchansk, a été conquise la semaine dernière par Moscou après le retrait des forces ukrainiennes à l'issue de plusieurs semaines de bataille. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Lyssytchansk est sous contrôle, mais malheureusement pas encore libérée , a déclaré à la télévision russe Rodion Mirochnik, ambassadeur en Russie de la république autoproclamée de Louhansk.

Le porte-parole de la Garde nationale ukrainienne, Rouslan Mouzytchouk, a dit à la télévision nationale que la ville était toujours contrôlée par l'armée ukrainienne.

Il y a de violents combats près de Lyssytchansk, mais la ville n'est pas encerclée , a-t-il dit. Reuters n'a pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Oleksiy Arestovytch, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, a indiqué que les troupes russes avaient traversé la Donets et faisaient route vers Lyssytchansk par le Nord.

La menace est là, en effet. Nous allons voir. Je n'exclus aucun scénario. La situation va s'éclaircir dans un jour ou deux , a-t-il dit.

Des militaires ukrainiens à Konstyantynivka, à environ 115 km à l'ouest de Lyssytchansk, ont déclaré qu'une voie d'approvisionnement demeurait vers la ville assiégée, en dépit des bombardements russes.

La tactique des Russes, c'est de bombarder tout bâtiment dans lequel nous pourrions nous abriter. Quand ils en ont détruit un, ils passent au suivant , explique l'un d'eux.

Dans le Sud, l'armée russe affirme avoir bombardé des postes de commande de l'armée ukrainienne à Mykolaïv, une ville proche du port stratégique d'Odessa, sur la mer Noire.