Sangé Sherpa remporte le Québec Mega Trail 100 miles en un temps record

Il n’a pas survolé la course, il l’a pulvérisée. Le coureur népalais Sangé Sherpa a franchi, samedi, la ligne d'arrivée du Québec Mega Trail 100 miles en 19 h 35min. Grâce à cette performance, il établit un nouveau record.

Avec ses 21 h 15min, Benoît Gaillard n’est plus le coureur le plus rapide de l’épreuve. Le Québec Mega Trail 100 miles a désormais un nouveau champion.

Sangé Sherpa est arrivé au bout des 160 km qui relient Baie-Saint-Paul au mont Sainte-Anne et des 6500 m de dénivelé positif au pas de course et tout sourire, sous un beau soleil.

Chargement de l’image Le coureur népalais Sangé Sherpa est le vainqueur du Québec Mega Trail 100 miles 2022. Photo : Sébastien Duroch

C’était un super beau parcours. Les paysages étaient sublimes , a-t-il déclaré.

Il avoue s’être senti bien sur l’ensemble du parcours, sauf à la fin, j’étais stressé parce que ça tournait dans tous les sens .

Des coureurs d'une quinzaine de pays

Cette année, 150 coureurs sont partis, vendredi soir, du quai de Baie Saint-Paul, à l’assaut du Québec Mega Trail 100 miles.

Au moment d’écrire ces lignes, la première femme n’avait pas encore terminé sa course. La Néo-Brunswickoise Kelsey Hogan était en tête.

Chargement de l’image Les premiers coureurs sont partis vendredi, sous la pluie. Photo : Québec Mega Trail

Le Québec Mega Trail est présenté pour la 10e fois. Il prendra fin dimanche. Hormis le 100 miles, d’autres distances sont proposées, du 1 km au 110 km.

En tout, 2560 participants provenant de partout dans le monde se sont inscrits à l’une des courses organisées. Jamais, il n’y en avait eu autant.