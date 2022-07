Parcs Canada annule une activité de camping urbain sur le Canal-de-Lachine

L'événement devait permettre à des personnes ayant déboursé 108 dollars de passer la nuit sur les berges du Canal-de-Lachine.

Or, Parcs Canada indique sur son site web que l'événement a été annulé, sans donner plus de détails. Aucun changement n'est signalé en ce qui concerne les activités du 23 juillet et du 13, 20 et 27 août.

L'initiative a soulevé l'ire de groupes oeuvrant auprès de populations itinérantes, qui n'ont pas manqué de soulever un double standard.

La Ville de Montréal applique une tolérance zéro envers les personnes qui campent, mais là, pour 108 dollars, on va t'apprendre à camper sur des terrains que les gens en situation d'itinérance ont utilisé dans le passé et se sont fait demander de quitter , s'est insurgée Annie Archambault, de l'organisme Rue action prévention jeunesse.

C'est qu'en vertu de la réglementation de la Ville de Montréal, il est interdit de camper dans un parc, comme le Canal-de-Lachine, au risque de se voir imposer une amende pouvant aller de 100 à 1000 dollars.

Une réglementation qui affecte particulièrement les personnes sans domicile fixe, comme en témoigne le démantèlement de nombreux campements érigés par des sans-abris ces derniers mois à Montréal. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a notamment évoqué le risque pour la sécurité publique que présente ce genre de campement.

Chargement de l’image Les autorités municipales ont démantelé un campement érigé par des sans-abri sur des terrains vagues à l’intersection des rues Notre-Dame et D'Iberville, en juillet 2021. Photo : Ivanoh Demers

Le président de la Mission Old Brewery, James Hughes, s'est dit satisfait de l'annulation d'un l'événement, qui, selon lui, envoyait un message inacceptable .

Ça veut dire que les lieux publics, les parcs publics, sont uniquement pour les personnes qui peuvent payer, et pas pour les personnes en extrême pauvreté et en situation d'itinérance .

« Cet événement était destiné pour un échec complet. » — Une citation de James Hughes, président de la Mission Old Brewery

Il invite les autorités à mieux penser la cohabitation dans les lieux publics de la Ville de Montréal, particulièrement dans un contexte de crise du logement.