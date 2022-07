Les médecins s’inquiètent d’un combiné de grippe et de COVID-19 cet automne

Pour mieux appréhender ces risques, les spécialistes des maladies infectieuses observent les tendances dans l’hémisphère sud. En Australie, par exemple, la saison de la grippe a commencé plus tôt que d'habitude et les cas confirmés en laboratoire sont plus élevés que la moyenne sur cinq ans.

La crainte devant ce que l’on appelle une 'mauvaise saison grippale’ est l’augmentation des hospitalisations avec l’inconnu de la COVID-19 au même moment , explique le docteur Dan Gregson, un médecin et professeur à l’école de médecine Cumming de l’Université de Calgary.

Notre capacité d’accueil dans les hôpitaux serait de nouveau tendue , dit-il.

L’Alberta a éliminé les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Or, selon la Dre Stephanie Smith, spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital de l’Université de l’Alberta, cela fait deux ans que nous n’avons pas été en contact avec de nombreux virus : Nos anticorps sont affaiblis et tout d’un coup vous êtes exposés [aux virus] et vous n’avez pas cette couche de protection.

Par conséquent, les gens sont plus aptes à tomber malades, dit-elle. Sans oublier que les hôpitaux sont débordés en raison notamment d’un manque de personnel.

D'après les informations de Jennifer Lee