La 41e finale des Jeux de l’Acadie bat son plein à Quispamsis et Saint-Jean

La 41e finale des Jeux de l’Acadie se poursuit samedi à Quispamsis et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le grand rendez-vous sportif et culturel acadien a débuté vendredi. Une grande cérémonie accompagnait vendredi soir ces premiers Jeux depuis 2019. L’événement habituellement annuel a été forcé de prendre une pause ces deux derniers étés, à cause de la pandémie.

Voici quelques images marquantes de cette deuxième journée :

Ultimate

La finale d'ultimate a été remportée 8-5 par l'équipe Sud-Est (en gris) sur l'équipe Kent (en bleu), le 2 juillet 2022 aux Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Mini- handball

En mini-handball, Kent a remporté la finale 15-14 sur Chaleur, le 2 juillet 2022 aux Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Improvisation

Match d'improvisation aux Jeux de l'Acadie, samedi à Quispamsis au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Volleyball

L'équipe du Sud-Est (en gris) pendant un match de volleyball aux Jeux de l'Acadie, le 2 juillet 2022 à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

L'équipe du Sud-Est (en gris) affronte celle de Kent (en bleu) en volleyball aux Jeux de l'Acadie, samedi. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

L'équipe Chaleur (en rouge) affronte celle de Madawaska-Victoria (en vert) en volleyball aux Jeux de l'Acadie, samedi. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

En volleyball, la finale masculine a été remportée par l'équipe du Sud-Est (en gris) sur celle de Kent (en bleu), samedi aux Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Des délégations de six régions du Nouveau-Brunswick (Chaleur, Kent, Madawaska-Victoria, Péninsule acadienne, Restigouche et Sud-Est) et un contingent d’athlètes de l’Île-du-Prince-Édouard participent aux différentes compétitions cette année.

La finale des Jeux de l’Acadie continue dimanche.

Avec des renseignements de Marie Andrée Leblond et Félix Arseneault