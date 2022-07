Cours d’initiation à la planche à roulettes offerts à Ville-Marie

Au programme des exercices d’équilibre, descentes de modules et pour les plus expérimentés, des figures de planche à roulettes.

« C’est pour les gens de tous âges. C’est vraiment pour offrir un premier contact avec le skateboard. Pour ceux qui en font déjà, ils peuvent en profiter pour parfaire leur technique », affirme Mathieu Cyr.

Chargement de l’image Mathieu Cyr et Ashley Jade Lussier Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Les formateurs étaient à Ville-Marie samedi pour y débuter leur tournée de la région.

Certains participants profitent de l'occasion pour s'initier au sport en famille, sous la supervision de formateurs expérimentés.

Louis Lysight, 8 ans, était accompagné par sa mère, Marie-Joe Morin, pour une première expérience.

« J’étais très emballée quand j’ai appris que la ville offrait la formation. Ça fait vraiment longtemps qu’on veut essayer le skate, mais on n’était pas très à l’aise de partir de nos propres moyens pour en faire », raconte Mme Morin.

Chargement de l’image Louis Lysight et Marie-Joe Morin Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Un sport inclusif

Ashley Jade Lussier, copropriétaire de l’entreprise Comeback Skateboard et conjointe de Mathieu Cyr, se réjouit du succès des ateliers.

« Je suis contente de voir qu’il y a de plus en plus de filles qui font du skate. En tant que fille, quand tu vas dans un skatepark, tu as beaucoup de pression et tu sens les regards des gars. Il faut arrêter de penser que c’est juste un sport pour les garçons », souligne Mme Lussier.

Pour Luc Lemieux, qui était accompagné par sa fille de quatre ans, les ateliers représentent surtout une occasion de transmettre sa passion pour la planche à roulettes.

« Je pense qu’on va revenir la semaine prochaine. J’ai vraiment envie de transmettre ça. J’adore le skate, c’est une manière de s’exprimer à sa façon et c’est vraiment inclusif », témoigne-t-il.

Les formations se poursuivent dans les villes de La Sarre, Amos, Senneterre, Macamic et Val-d'Or au cours de la semaine prochaine.