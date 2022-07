Un cèdre aussi large que la cabine d’un 747 découvert à North Vancouver

D'après Ian Thomas, le cèdre rouge de l’Ouest a un diamètre de 4,8 à 5,8 m et se trouve dans le parc Lynn Headwaters de North Vancouver.

Si ces mensurations préliminaires sont exactes, l’arbre géant rentrerait à peine dans la cabine d’un Boeing 747.

Le diamètre de l’arbre doit être vérifié officiellement. Il pourrait mesurer 1 m de moins que le calcul initial de 5,8 m, en raison de la pente abrupte où pousse le cèdre.

Selon un recensement des grands arbres de la province effectué par l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), un arbre de 5,8 m de diamètre serait le quatrième en largeur jamais découvert, alors qu’un arbre de 4,8 m serait 13e sur la liste.

Chargement de l’image Le chercheur d'arbres géants Colin Spratt se tient à côté de l'énorme cèdre rouge de l'Ouest qu'il a aidé à trouver. Photo : Ian Thomas

Un témoin de centenaires

Quelle que soit sa taille, l’arbre est sans doute très âgé.

« Ces arbres peuvent vivre jusqu’à 1000 voire 2000 ans. Nous avons des arbres sur la rive nord de Vancouver qui approchent les 2000 ans. » — Une citation de Robert Guy, professeur en foresterie, Université de la Colombie-Britannique.

Malheureusement, selon les photographies qu’il a pu observer, Robert Guy pense que l'arbre est en mauvaise santé. Le cèdre rouge a plus de signes de détresse dans les années récentes , dit-il, attribuant les difficultés de l'espèce à la sécheresse et les changements climatiques.

Ian Thomas est tombé sur l’arbre avec son collègue Colin Spratt pendant une marche de 10 heures en dehors des sentiers battus. Ils le surnomment désormais géant de la rive nord .

« Je passe beaucoup de temps à étudier les cartes de satellite et les données du gouvernement, et à marcher péniblement à travers ces incroyables forêts anciennes menacées, que nous sommes si chanceux d’avoir encore en Colombie-Britannique. » — Une citation de Ian Thomas, biologiste

L’arbre se trouve sur le territoire de la Nation Tsleil-Waututh. Le directeur des traités, du territoire et des ressources de la nation, Gabriel George, s’est déclaré ragaillardi de prendre connaissance de l’arbre géant.

Vous faites la connaissance d’un des êtres vivants les plus grands et les plus vieux de la planète , dit-il. C’est comme voir une baleine bleue, ou un rhinocéros blanc du Nord : un petit morceau d’un monde riche et sauvage.

D’après les informations de David P. Ball