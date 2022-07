La route de l’Alaska fermée au nord de Liard Hot Springs

La route de l’Alaska, la principale voie d'accès terrestre entre le Yukon et la Colombie-Britannique, est fermée dans les deux directions à environ 125 kilomètres au nord de Liard Hot Springs.

Selon Drive BC, les dommages ont été causés par une accumulation d’eau dans la portion britanno-colombienne de la route entre Liard Hot Springs et Watson Lake.

