13 familles de Saguenay toujours sans logement

La directrice du service à la clientèle à l'Office municipal d'habitation de Saguenay (OMH) confirme que 13 ménages en attente d'un logement n'ont toujours pas signé bail, mais précise que ces derniers ne se retrouvent pas à la rue pour autant.

La majorité de ces gens sont chez de la famille. On a priorisé ceux qui n’avaient vraiment nulle part où aller. Les autres dossiers sont toujours à l’étude , explique Arianne Villeneuve, en entrevue avec Jean-François Coulombe au Téléjournal week-end.

Heureusement, l’instauration d’un service d’aide d’urgence est arrivée à point nommé pour Saguenay. L’OMH de Saguenay a travaillé sur près de 50 demandes d’aide d’urgence depuis le mois de mai.

« Je pense qu’on a réussi à gérer beaucoup de besoins à même l’OMH et les logements disponibles dans la MRC du Fjord. C’est certain que présentement, c’est plus difficile d’offrir des logements à notre clientèle régulière, puisque les gens qui vivent un sinistre ou qui sont évacués sont devenus prioritaires. »