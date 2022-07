Rare transaction entre l’Océanic et le Drakkar

L'équipe de la Côte-Nord permet à l'Océanic de partir lundi au 5e rang de l'ensemble de la séance de sélection. En échange, l'équipe rimouskoise a cédé le choix no 10, le défenseur de 17 ans Zachary Lessard, et un choix de deuxième ronde de cette année.

« Je pense que l’offre était bonne pour les deux équipes. » — Une citation de Pierre Rioux, directeur général du Drakkar de Baie-Comeau

Nous sommes contents d’avoir le 10 [...], de rentrer un défenseur qui a quand même joué dans la Ligue depuis deux ans, qui a une certaine expérience , affirme le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux.

Chargement de l’image Le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La dernière transaction conclue entre les deux équipes, qui avait mené à un résultat positif, remonte à 2012. L’Océanic avait alors échangé Petr Straka au Drakkar.

Les autres transactions

Trois des six transactions de l'Océanic ont été réalisées avec les Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont mis la main sur le gardien de but de 17 ans Kyle Hagen et sur le défenseur Édouard Cournoyer, que l'Océanic était allé chercher plus tôt à Québec.

Sept des huit transactions du Drakkar samedi impliquaient seulement des choix de repêchage.

Plusieurs des autres transactions étaient des clauses de transactions antérieures qui ont été complétées aujourd’hui , précise Pierre Rioux.

Deux joueurs d’ici échangés

Par ailleurs, le Mont-Jolien Nathan Drapeau, qui vient de remporter la Coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint-Jean, change de camp. Le défenseur de 17 ans prend la route de l'Abitibi pour se joindre aux Foreurs de Val-d'Or.

L'attaquant Samuel Johnson, de Carleton, va quant à lui terminer sa carrière junior avec les Eagles du Cap-Breton puisqu'il a été impliqué dans une transaction entre les Huskies de Rouyn-Noranda et l'équipe de Sydney. Johnson atteindra l’âge limite des juniors en novembre et devrait faire partie du trio de joueurs de 20 ans des Eagles.

Avec les informations de René Levesque