L’adolescente albertaine disparue retrouvée en Oregon

Lila Smith avait été vue pour la dernière fois le 24 juin dernier après qu’elle ait pris l’autobus pour se rendre à l’école secondaire Killarney.

Un suspect de 41 ans est maintenant en détention. Il pourrait faire face à des accusations de leurre d'enfants.

Lila Smith a quant à elle été prise en charge par les autorités locales et emmenée dans un hôpital pour enfants afin de l'examiner.

Ses proches ont été avisés plus tôt ce matin et la jeune fille devrait bientôt retourner dans sa famille.

Pas d'alerte AMBER

Dans un communiqué, la police d’Edmonton a souligné pourquoi une alerte AMBER n’a pas été déclenchée après avoir été avisée de la disparition.

Au début de notre enquête, il n’y avait pas d’élément suggérant qu’elle était avec quelqu’un explique le Sergent James Vanderland de la police d’Edmonton.

Une alerte AMBER se préparait quand nous avons pu confirmer l’identité du suspect, sa location et la description de son véhicule, mais nous avons été avisés qu’il n’était plus au Canada: une alerte AMBER n’était donc plus possible , dit-il.

La police d’Edmonton tient présentement une conférence de presse pour faire le point. Elle remercie le public pour son aide et demande de respecter la vie privée de la famille.