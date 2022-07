Conduite en état d’ébriété : un mort et sept blessés dans un accident à Toronto

La police de Toronto affirme qu'un homme est mort à la suite d'un accident impliquant trois véhicules et deux piétons au centre-ville de la Ville Reine vendredi soir.

Selon le corps policier, l'incident s'est produit un peu avant minuit vendredi soir à l'intersection des avenues Wellington Ouest et University.

Dans un communiqué, les policiers expliquent qu'un homme conduisant un VUS en direction ouest sur l'avenue Wellington Ouest a brûlé un feu rouge à cette intersection. Il est alors entré en collision avec deux véhicules allant en direction nord sur l'avenue University. Deux piétons ont par la suite également été happés en raison de cet accident.

Le piéton de 26 ans a alors subi des blessures mortelles et a été déclaré mort sur les lieux. Le deuxième piéton, de 32 ans, a quant à lui été gravement blessé.

Ce dernier ainsi que six autres personnes ont été transportés à l'hôpital. Trois de ces personnes sont gravement blessées mais on ne craint pas pour leurs vies. Les quatre autres ont subi des blessures allant de légères à plus sévères.

La police dit avoir arrêté le chauffeur du VUS. L'homme de 26 ans de Toronto est notamment accusé de conduite avec facultés affaiblies causant la mort et de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

L'intersection est demeurée fermée samedi matin alors que l'enquête se poursuit.

La police demande à toute personne ayant des images du secteur ou de l'accident de contacter les enquêteurs.