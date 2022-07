Démarrer une entreprise en seulement 48 heures

Ce rallye, qui s’arrête dans plusieurs régions du Québec, qui vise à démontrer que l’entrepreneuriat est accessible à tous. L’activité est actuellement de passage dans l’arrondissement de Chicoutimi à Saguenay.

Les équipes, composées de participants âgés de 18 à 30 ans, doivent lancer une entreprise, à partir d’un seul dollar de départ, et la rentabiliser en seulement 48 heures. Ceux et celles qui se prêtent au jeu peuvent ainsi vivre concrètement toutes les étapes du démarrage d’une compagnie.

Durant cet exercice, les participants pourront bénéficier des conseils d’entrepreneurs chevronnés.

« On s’est tous lancés en affaires très jeunes, moi-même à 13 ans. On s’est pété le menton, on a fait nos erreurs et c’est là qu’on a réalisé que le meilleur apprentissage en entrepreneuriat se fait dans l’action avec les clients sur le terrain. C’est bien beau avoir un plan d’affaires, une stratégie marketing, mais si on ne se lance jamais, ça ne donnera rien. »