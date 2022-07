La LHO envisage d’étendre son programme d'éducation sur la violence sexuelle

La Ligue de hockey de l’Ontario ( LHO ) affirme qu’un programme visant à sensibiliser les joueurs aux moyens de prévenir la violence sexuelle des hommes à l'égard des femmes a repris cette saison et que les équipes discutaient avec des intervenants dans le but de l’étendre pour la saison 2022-2023.

Le programme, appelé OHL Onside, est un partenariat entre la Ligue et des centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle de la province. Dans le cadre de ce programme, les joueurs et un entraîneur des 20 équipes participent à une séance d'éducation de deux heures dirigée par une personne du centre d'agression sexuelle local de leur ville.

Certaines équipes de la LHO n'ont pas été en mesure de tenir les séances au plus fort de la pandémie de COVID-19 l'hiver dernier. D'autres équipes ont repris le programme ce printemps.

Anna Lise Trudell travaille au sein d’Anova, un organisme de London qui aide et héberge les femmes victimes de violence. C’était elle qui dirigeait les séances avec les joueurs des Knights de London.

Mme Trudell a déclaré qu'au moment de sa création, le programme OHL Onside était considéré comme proactif, un moyen d'amener les joueurs à parler de sujets tels que la masculinité toxique, le consentement et les origines de la violence sexuelle fondée sur le sexe.

Des études démontrent que des équipes de sport et des fraternités sont des lieux où l'incidence des agressions sexuelles est la plus élevée, indique Anna Lise Trudell. Et ce n'est pas parce que le hockey provoque des viols, mais parce qu'il y a ces sous-cultures au sein de ces espaces qui ne s'interpellent pas lorsqu’une personne fait preuve d’un mauvais comportement.

Elle ajoute que l'idée principale n'était pas de vilipender les joueurs de hockey masculins en tant que prédateurs ou abuseurs. Il s’agissait plutôt de les informer dès le début de leur carrière de hockeyeur au sujet de certaines des questions relatives à la violence sexuelle masculine à l'égard des femmes. Certains joueurs de la LHO n'ont que 16 ans lorsqu'ils entrent dans la ligue.

L'amélioration du programme est une étape nécessaire, déclare Anna Lise Trudell. Certes, le programme était assez novateur lors de son lancement, mais depuis 2016, d'autres établissements sont allés plus loin avec des programmes similaires en les organisant plus fréquemment et en ayant des séances de formation pour le personnel.

Nous en sommes maintenant au point où, sur les campus, nous offrons plusieurs heures de formation aux étudiants au cours de nombreux mois, déclare-t-elle. Donc l'ancienne approche ponctuelle n'est plus suffisante. Elle ne changera pas les comportements.

Elle ajoute que les Knights de London ont contacté l’organisme l'automne dernier pour reprendre le programme. Cependant, Mme Trudell dit avoir reçu un message de l'équipe avant Noël lui disant que leur calendrier était en changement constant en raison d’un pic de cas de COVID-19. On lui a alors promis de lui revenir avec des dates possibles une fois que le calendrier de l'équipe serait rétabli, mais Anna Lise Trudell dit que cela ne s'est pas produit.

Les courriels de CBC News adressés au service des relations avec les médias des Knights pour obtenir des précisions n'ont pas été retournés.

Le mois dernier, il a été révélé que Hockey Canada a signé une entente à l'amiable avec une présumée victime qui affirmait avoir été agressée par huit membres de l'équipe canadienne de hockey junior mondial après un événement à London, en Ontario.

Avec les informations de CBC News