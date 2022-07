La tournée de vérification des avertisseurs de fumée reprend à Val-d’Or

L'activité a été mise sur pause les deux dernières années en raison de la pandémie, mais la sensibilisation s'est poursuivie avec d'autres moyens. On a utilisé d'autres plateformes, les réseaux sociaux , les médias, les communiqués, les capsules. C'est sur que ce n'est pas du contact direct, mais ça nous a aidés quand même à véhiculer le message , mentionne le chef aux opérations sécurité civile Mathieu Latulippe.

Le service prévoit effectuer 3000 visites pour sensibiliser les citoyens à l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel.

Les pompiers en profiteront également pour sensibiliser à la bonne utilisation des pièces pyrotechniques.

Le retour des tournées était nécessaire vu la multiplication des incendies en ville, explique Mathieu Latulippe.

« Depuis les deux dernières années, on a eu des incendies majeurs et on a décidé de promouvoir notre principe de visites résidentielles pour aller chercher différentes clientèles. » — Une citation de Mathieu Latulippe

Cette année, surtout étant donné les incendies qu'on a eus dans les blocs appartements, des blocs avec du commercial et du résidentiel comme l'incendie de la troisième Avenue, on en a eu sur la Laval, on en a eu sur la deuxième Avenue. On va venir sensibiliser beaucoup, beaucoup, les locataires à l'effet l'importance d'avoir son avertisseur de fumée qui est fonctionnel, surtout qu'ils sont dans des bâtiments qui sont à loyers multiples, donc l'importance de leur propre sécurité et de la sécurité des autres dans le bâtiment , dit-il.

On approfondit un peu plus possible au niveau du propriétaire, parce que le propriétaire aussi, il a une responsabilité sur les loyers, sur tous les espaces communs de l'importance pour eux d'avoir pour eux d'avoir les équipements nécessaires au niveau de la sécurité incendie des bâtiments , ajoute le responsable.

Les équipes du service vont aussi rappeler l'importance d'avoir les moyens d'être autonome pendant les 72 heures suivant un incendie.

Mathieu Latulippe rappelle que la réglementation municipale exige la présence d'un avertisseur de fumée fonctionnel dans des bâtiments résidentiels.