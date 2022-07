Ottawa a beaucoup à apprendre du projet Larga Baffin, selon un leader inuit

Alors que certains résidents ont rejeté les affirmations selon lesquelles leur opposition au projet était motivée par le racisme, M. Obed a souligné que les détails de zonage n'étaient pas la raison pour laquelle il s’était impliqué dans le dossier à titre de président d'Inuit Tapiriit Kanatami, l'organisation qui représente les Inuits à travers le Canada.

Les commentaires qui ont été faits sur la peur à l’idée que des Inuits reçoivent des soins médicaux à Ottawa [sont] choquants et devraient continuer d'être au cœur de cette conversation particulière , a-t-il déclaré à la radio de CBC .

Le nouvel édifice de Larga Baffin, qui va accueillir des Inuits ayant des rendez-vous médicaux à Ottawa, devrait être construit au sud du centre commercial South Keys. Son domicile actuel sur le chemin Richmond est régulièrement en surcapacité, si bien que le personnel doit admettre des patients supplémentaires dans des hôtels.

Chargement de l’image La construction du nouvel édifice de Larga Baffin est prévue sur la route Hunt Club, dans le sud-est d'Ottawa. Photo : Fotenn/Ville d'Ottawa

La semaine dernière, le comité de planification a approuvé une proposition de zonage. C’est cependant le processus qui a mené à cette décision en matière d'aménagement du territoire qui s’est heurté à la crainte que certains membres de la communauté n'accordent pas d'importance à la santé des Inuits.

Certains résidents ont bien accueilli leurs nouveaux voisins potentiels, tandis que d'autres étaient préoccupés par la taille et la hauteur du bâtiment. D'autres encore ont exprimé leur inquiétude face à l'augmentation de la criminalité et de la consommation de drogue, au vagabondage et à la baisse de la valeur des propriétés en raison du projet, selon un résumé des commentaires rapporté par le personnel de la Ville.

Lors d'une réunion publique tenue par la conseillère municipale Diane Deans, une femme qui craignait que le bâtiment affecte sa pression d'eau a fait valoir que nous étions ici en premier.

Chargement de l’image Une maquette du futur édifice de Larga Baffin. Photo : Fotenn/Ville d'Ottawa

Natan Obed a déclaré qu'il avait été personnellement blessé par certains des commentaires qu'il a qualifiés d’ignorants et de racistes.

L'installation a été comparée au Manoir Ronald McDonald par sa firme de planification. Les clients viennent parfois pour de courts séjours, le temps de voir un spécialiste, tandis que d'autres restent plusieurs mois pour des besoins de santé plus importants, comme des grossesses à haut risque ou des cancers.

Des commentaires racistes à prendre au sérieux, selon Natan Obed

Sylvie Lee, représentante de l'Upper Hunt Club Community Association, a soulevé que les résidents ne parlaient pas des utilisateurs du bâtiment, qui, selon elle, avaient un droit légal et moral indéniable d'accéder à des soins médicaux.

Moi-même et d'autres résidents sommes très offensés d'avoir été stéréotypés et mal étiquetés comme étant racistes par certains médias, dans les médias sociaux, et même avec des insinuations de certains milieux politiques , a-t-elle déclaré à CBC .

Pour sa part, Diane Deans a ajouté que les commentaires sur la consommation de drogue ou la criminalité étaient des aberrations dans le cadre de cette discussion et ne reflétaient pas les valeurs de la communauté.

Chargement de l’image La conseillère municipale Diane Deans soutient que les commentaires sur la consommation de drogue ou la criminalité ne reflètent pas les valeurs des résidents de son quartier. Photo : Radio-Canada

Natan Obed a cependant répliqué que certains de ses propres commentaires sur le développement étaient profondément troublants .

Dire qu'il s'agit d’aberrations est incompatible avec la réalité et l'expérience vécues par les Inuits , a-t-il déclaré.

J'ai un contact très positif avec de nombreux membres de cette communauté. Mais je comprends aussi le racisme systémique, et je comprends aussi qu'il y ait encore un manque de compréhension et de respect pour les Inuits chez beaucoup de non-Inuits , a ajouté Natan Obed.

La mort de l'artiste inuk Annie Pootoogook, survenue à Ottawa en 2016, ainsi que les commentaires racistes d'un policier d'Ottawa qui ont suivi en sont des exemples, a soulevé le leader inuit.

Ce sergent, Chris Hrnchiar, avait été rétrogradé temporairement à l’époque. Il a dit avoir honte de ses commentaires et vouloir se réconcilier avec la communauté inuite.

Il y a des moments d'apprentissage , a déclaré M. Obed.

Dans ce cas particulier, je pense que tout ce que nous pouvons faire, c'est expliquer pourquoi [Larga Baffin] est nécessaire, et comment traiter les autres êtres humains. , a-t-il conclu.

Avec les informations de Sara Frizzell,