Au camp de jour d’Enraciné, les enfants décident eux-mêmes de leurs activités en nature

Pendant trois semaines, des enfants de 5 à 12 ans participent à ce projet-pilote mené en collaboration avec le Parc nature de Pointe-aux-Outardes.

La fondatrice d'Enraciné, Julie Bérubé, explique qu'il n'y a pas de moniteurs ou de monitrices pour animer le camp, mais que ce sont plutôt les enfants qui s'en chargent entre eux.

Chargement de l’image Julie Bérubé est la fondatrice d'Enraciné et facilitatrice au camp de jour. Photo : Gracieuseté Enraciné

Elle a lancé son entreprise spécialisée dans l'éducation par la nature il y a quelques mois.

« Enracinés, c'est vraiment une offre qui va permettre aux jeunes d'aller connecter avec la nature et avec eux-mêmes dans un climat de liberté, de lenteur, d'espace. » — Une citation de Julie Bérubé, fondatrice d'Enraciné

Deux facilitatrices, dont Julie Bérubé, sont présentes tout au long de la journée pour guider et accompagner les enfants.

Nous, on est là pour leur offrir une certaine sécurité et une organisation pour la routine, mais ce sont vraiment eux qui sont au cœur de leur journée , indique Julie Bérubé.

Elle souligne que cette façon de procéder permet aux enfants de respecter le rythme et l'unicité de chacun.

Chaque jour, on prenait un moment pour leur demander ce qu'ils aimeraient faire dans la journée, puis on le mettait vraiment en application , précise la facilitatrice.

Chargement de l’image Deux facilitatrices travaillent au camp d'Enraciné avec les enfants, dont Jacynthe Bélanger (en haut à gauche). Photo : Gracieuseté Enraciné

La semaine dernière, les enfants ont notamment fait des jeux libres et organisé un parcours sur la plage ainsi qu'une chasse aux insectes.

« Dans notre société d'aujourd'hui, on leur laisse parfois un peu moins de place pour laisser aller leur créativité. Notre quotidien va vite, donc c'est vraiment le moment où ils peuvent être 100 % eux-mêmes. » — Une citation de Julie Bérubé, fondatrice d'Enraciné

Julie Bérubé explique que dans le camp d'Enraciné, on accepte que les enfants s'ennuient, puisque c'est aussi comme ça qu'ils développent leur créativité.

Assurément, avec cette première semaine [de camp] qu'on vient de vivre, on va le reporter aux années suivantes , se réjouit la fondatrice.

Respect de la nature

Le camp de jour d'Enraciné se déroule pendant trois semaines au Parc nature de Pointe-aux-Outardes. Beau temps, mauvais temps, presque l'entièreté des activités se fait à l'extérieur.

Chargement de l’image Chaque jour, les facilitatrices prennent un moment avec les jeunes pour déterminer les activités qu'ils ont envie de faire. Photo : Gracieuseté Enraciné

On est vraiment dans un environnement extrêmement riche et varié. On a un terrain de jeu en pleine forêt, avec plein d'éléments mobiles [...], la plage , indique Julie Bérubé.

« Dans Enraciné, c'est la nature qui est l'enseignante de l'enfant. » — Une citation de Julie Bérubé, fondatrice d'Enraciné

La fondatrice mentionne que la mission du Parc nature Pointe-aux-Outardes est de sensibiliser la population au respect de la nature, ce qui est aussi transmis aux enfants à travers leurs activités.

Seize enfants par semaine sont inscrits au camp de jour d'Enracinés.