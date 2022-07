Si les formidables Francos nous ont permis de revivre à fond l’expérience musicale en festival il y a deux semaines, les deux premières soirées du Festival international de jazz de Montréal viennent d’annoncer la couleur : le plus gros et le plus prestigieux festival de la métropole, à sa 42e présentation, va attirer des milliers d’amateurs jusqu’au week-end prochain.

Jeune artiste australienne champ gauche multi-instrumentiste (Tash Sultana) éminemment contemporaine ou chanteuse britannique grand public (Corinne Bailey Rae), le résultat était le même : l’appétit musical – et social, aussi – des gens ne semble pas avoir de limite cet été.

Parcours de deux soirées où le plus ardu a été de ne pas se faire marcher sur les pieds.

L’intouchable Gregory Porter

Dire de Gregory Porter qu’il est un chanteur, ça va de soi. Mais dire que l’on va voir un chanteur quand on assiste à un concert de Gregory Porter serait complètement réducteur. Pour son retour au Festival de jazz, vendredi, l’Américain avait droit à la meilleure salle (Maison symphonique) pour briller et il a démontré qu’il était intouchable.

Rares sont les chanteurs ayant une voix comme celle de Porter : à peine moins grave que Barry White, flexible comme celle d’un Marvin Gaye, puissante comme un chanteur d’opéra et feutrée comme un siège bien capitonné. Porter peut s’exprimer sur des compositions vocales qui affichent des influences allant de la soul au gospel en passant par le jazz.

D’entrée de jeu, Holding On a épousé presque tous ces genres en plus d’être matinée d’un solo de saxophone jazz pur jus et d’une finale opératique. La pimpante On My Way to Harlem, pour sa part, a été colorée d’un étourdissant solo de trompette saveur hard bop. Les six musiciens qui accompagnent Porter, n’en doutez pas, sont de très, très haut niveau.

Si l’amour est surestimé, je vais en prendre encore plus , a noté Porter avant d’interpréter If Love Is Overrated d’une voix grave et avec un accompagnement presque discret. Il a ensuite évoqué sa jeunesse et l’habitude dans les églises du Sud de faire des chansons d’une durée de… 45 minutes, tout en tapant dans les mains.

Je ne vais pas vous demander ça. Après la COVID, on est tous un peu en méforme. Mais pour quatre minutes?

Après une introduction volontairement lente qui avait tout d’un décompte de mise à feu, Porter a donné le ton en tapant dans ses mains. Durant quatre ou cinq minutes, pour Liquid Spirit, le martèlement de centaines de mains a résonné jusqu’aux cimes de l’enceinte tandis que les musiciens se déchaînaient avec des solos conjoints (saxophone-trompette) ou individuels (batterie). Une frénésie irrésistible, un tourbillon de plaisir durant lequel l’immense salle dans laquelle nous nous trouvions est devenue une église symphonique de plein droit.

La fabuleuse Be Good ainsi que Dad Gone Thing ont ensuite permis à Porter de démontrer toute la maîtrise dont il était capable. En fait, il n’y a rien dont il n’est pas capable, vocalement parlant. Probablement la meilleure prestation jamais vue de lui lors de la dernière décennie au FIJM.

La nouvelle Meshell

J’ai rencontré quelqu’un cet après-midi dans le lobby de l’hôtel. Un membre de la presse, je crois. Il m’a dit qu’il m’avait vu sur scène il y a 30 ans et il m’a demandé ce que j’allais jouer ce soir. Je suis partie.

Meshell Ndegeocello a raconté l’anecdote avec un grand sourire après une bonne demi-heure de prestation au Monument-National, vendredi. Si le confrère en question était dans la salle, il n’a certainement pas reconnu la dynamique et survoltée bassiste des années 1990. Remarquez, moi non plus, même si je l’ai vu quatre fois lors des trente dernières années, la dernière étant lors de son passage au FIJM au Club Soda, en 2012. L’Américaine que j’ai vue naguère mettre le feu au Spectrum où se déchaîner aux côtés de Pat Metheney était méconnaissable. Durant l’heure que j’ai passé que sur place, elle a joué de sa basse électrique assisse, tout en retenue, presque discrètement. Jamais ne s’est-elle mise à l’avant-plan au point qu’elle était plus en retrait de l’avant-scène que son batteur (également chanteur) et que son guitariste.

Mais cela, finalement, demeure la forme. Au fond, Meshell Ndegeocello a tout simplement mis sur pied un véhicule différent pour canaliser ce qu’elle veut dire et exprimer de nos jours. Impossible de ne pas être touché à l’écoute de Waterfalls, quelque chose comme une prière d’une mère à son fils. Suzanne, une chanson qui a une décennie de vécu, est plus touchante dans ce nouvel écrin sonore, plutôt épuré.

La bassiste a également présenté plusieurs nouvelles compositions liées à son projet portant sur l’écrivain, poète et dramaturge américain James Baldwin. Des chansons fortes et un hommage bien senti, peu importe que les mots soient portés par l’un ou l’autre des trois interprètes sur scène.

Comme le confrère que Ndegeocello évoquait, je n’ai pas retrouvé celle que j’attendais vendredi, mais j’ai (re)découvert une artiste qui a fait évoluer son art et sa passion sur d’autres chemins.

La sensualité de Corinne

Ça faisait bien une vingtaine de minutes que Corinne Bailey Rae était sur la grande scène de la place des Festivals vendredi quand elle a interprété Till It HappensTo You. C’est à ce moment que mon amie Carole m’a glissé à l’oreille : c’est de la musique pour frencher .

Aucun doute là-dessus. D’ailleurs, il me semble bien avoir vu un couple faire exactement ça durant la chanson en question. Concrètement, pas mal tout le concert de la Britannique révélée en 2006 avec Put Your Records On était de cette eau : un mariage entre la sensualité, les rythmes un tantinet lascifs et des chansons liées au dénominateur commun qu’est l’amour.

Remarquez, l’amour n’empêche pas une certaine forme d’ironie, comme lorsque la chanteuse a introduit Breathe à tous ceux qui sont tombés en amour avec leur meilleur.e ami.e .

Soutenue par un groupe impeccable, la Britannique peut donner le ton elle-même à la guitare rythmique, comme elle l’a fait lors de l’introduction de la vivifiante Paris Nights/New York Mornings, mais elle peut aussi faire appel au public.

Il s’est passé quelque chose d’étonnant durant Green Aphrodisiac. A priori, la chanson toute douce ne semble pas taillée sur mesure face à un auditoire en extérieur de milliers de personnes. Et pourtant, Bailey Rae a ralenti et puis ralenti le tempo au point où toute la charpente musicale reposait sur une batterie en arrière-plan, une basse presque qu’inaudible et des… claquements de doigts.

La chanteuse a demandé le concours du public qui, lui aussi, s’est mis à claquer des doigts, tout en concluant la chanson avec les na-na-na-na-na de fin de parcours. Des communions artiste-public lors de chansons percutantes et tonitruantes ou avec des refrains rassembleurs, on a vu ça à la tonne au cours des ans. Mais a-t-on jamais vu une communion de masse lors d’une interprétation si paisible? Pas sûr. C’était magique.

La performance de Tash

L’ambiance était fort différente, jeudi soir, lors de la soirée d’ouverture quand Tash Sultana s’est pointée sur scène. L’Australienne multi-instrumentiste (guitare, basse, batterie, claviers, flûte, saxophone, trompette, etc.) était attendue comme la proverbiale vedette d’une nouvelle génération qu’elle est devenue.

Durant près de 40 minutes, elle a livré une prestation à la fois impressionnante et limitée. Impressionnante, car elle a bâti chaque chanson en échantillonnant quatre ou cinq instruments.

On a beau avoir déjà vu ça, avec elle et avec d’autres artistes, il y a un réel aspect « performance » à la chose. En revanche, l’échantillonnage contraint la musicienne à un motif récurrent et à des tempos immuables. Impossible de varier ton approche musicale, sauf pour l’instrument soliste qui permet de colorer le tout.

L’arrivée de ses musiciens a complètement changé la donne et a permis à Tash Sultana de se faire valoir autant sur le plan de l’instrumentation que vocal, elle qui excelle pas mal sur les deux aspects. Au fil d’arrivée, cette soirée d’ouverture aura plus que donné le ton. Elle aura mis la barre très haute. Nous verrons dans les prochains jours où ça va nous mener.