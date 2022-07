Des demandeurs d’asile du chemin Roxham attendus impatiemment par des entreprises

Radio-Canada a appris que le gouvernement Trudeau commençait à envoyer en Ontario ceux qui se présentent au chemin Roxham et qui ne désirent pas rester au Québec de toute façon. La mesure est volontaire.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, les premiers transferts ont eu lieu jeudi. Le ministère n'a pas pu dire combien iraient dans la ville ontarienne, mais ils ne seraient pas très nombreux.

Le maire Jim Diodati avait encore bien peu d’informations sur le sujet vendredi, mais la perspective d’accueillir de nouveaux travailleurs à Niagara Falls le réjouissait. S’ils sont ici pour travailler, ils sont au bon endroit au bon moment , a-t-il déclaré.

Chargement de l’image Le maire de Niagara Falls, Jim Diodati Photo : Radio-Canada

Non loin de là, à Niagara-on-the-Lake, le directeur général de l'hotel 124 on Queen, pense aussi que l’arrivée de ces demandeurs du statut de réfugié pourrait aider les entreprises qui ont grand besoin de personnel, dans nombre de domaines.

Dans le secteur touristique en tant que tel, on a de grosses carences de main-d’oeuvre, explique Eric Quesnel. L'entretien ménager, le personnel culinaire, les serveurs; ce sont des denrées rares.

Si ces gens-là sont prêts à travailler, sont prêts à être formés, on va être là pour eux , assure-t-il.

Chargement de l’image Des employeurs du secteur touristique sont prêts à former les nouveaux arrivants qui veulent travailler. Photo : CBC / Evan Mitsui

Évidemment, pour que ces attentes soient comblées, il faudra que les migrants puissent compléter rapidement certaines formalités administratives.

Ça, c’est un autre gros enjeu, les délais , soutient Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Les demandeurs du statut de réfugiés doivent passer une première entrevue de recevabilité pour déterminer s’ils peuvent légalement faire une demande d’asile. Normalement, explique-t-il, ça se faisait dans les 24 heures suivant l’arrivée à l’aéroport ou à la frontière.

Chargement de l’image Stephan Reichhold déplore que les délais pour obtenir un permis soient si longs alors que les réfugiés veulent travailler. Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Actuellement, les délais sont de plus d’un an avant qu’ils aient cette entrevue, raconte M. Reichhold. Et tant que tu n’as pas ta recevabilité, tu ne peux pas obtenir un permis de travail, ce qui est absurde.

Nous espérons que le gouvernement va les aider à avoir les papiers nécessaires pour commencer à travailler immédiatement, a lancé le Jim Diodati. Il y a beaucoup d’emplois disponibles. C’est très occupé en ce moment.

Le maire ne savait pas pourquoi Niagara Falls avait été choisie comme destination et n’avait pas pris part aux discussions qui ont mené à cette décision.

Chargement de l’image Le maire Jim Diodati ne sait pas pourquoi Niagara Falls a été choisie, mais note qu'il y a beaucoup de chambres d'hôtel. Photo : CBC / Evan Mitsui

Nous faisons face aux mêmes défis en matière de logement que tout le monde au pays en ce moment , a-t-il constaté. Par contre, il a rappelé que sa ville comptait 16 000 chambres d’hôtels. Elles sont toutefois très en demande l’été. La ville frontalière accueille 14 millions de touristes par année.

Jim Diodati ignorait à quel hôtel les demandeurs d’asile qui étaient déjà arrivés étaient logés. L’information n’avait pas été dévoilée. C’est Ottawa qui paiera la facture.

Avec les informations d’Andréane Williams