Une journée et un sentier en l’honneur du Chef Pinesi

La Première Nation algonquine de Pikwakanagan célèbrait vendredi, la toute première Journée du chef Pinesi. Les membres ont profité de l'occasion pour réfléchir à la vie du leader, le dernier grand chef des Algonquins à vivre sur ses terres près des chutes Rideau.

Le chef Pinesi a joué un rôle crucial dans la guerre de 1812 contre les États-Unis. Il a entre autres permis d'assurer la survie des colonies britanniques qui sont plus tard devenues le Canada qu'on connaît aujourd'hui.

Vendredi, plusieurs de ses descendants se sont réunis sur le site à Ottawa pour la première fois en près de 200 ans.

Nous récupérons les terres, si vous voulez, et les titres que le chef Pinesi détenait au début des années 1800 jusqu'à son décès en 1834 , a déclaré Merv Sarazin, un descendant de la septième génération de Pinesi et maître de cérémonie de l'événement.

M. Sarazin, un conseiller de la Première Nation, a déclaré que le grand chef avait perdu des fils pendant la guerre de 1812 et avait combattu lors de batailles critiques dans la région de Niagara. Sans ses efforts et les luttes d'autres combattants autochtones, il n'y aurait peut-être pas de fête du Canada à célébrer aujourd'hui , a-t-il fait valoir.

Une tombe devenue stationnement

Au début des années 1800, Pinesi dirigeait une nation d'environ 264 familles en tant que grand chef des Algonquins. Son territoire de chasse était centré au confluent des rivières Rideau et des Outaouais, une voie de déplacement courante pour tout ceux se dirigeant vers le fleuve Saint-Laurent et vers le sud jusqu'au golfe du Mexique.

Malgré son rôle important dans la région, ce dernier a toutefois été balayé aux oubliettes, a déclaré Wendy Jocko, chef de la Première nation algonquine de Pikwakanagan et autre descendante de Pinesi.

« Je suppose que peu de gens savent qu'Ottawa était sa terre de chasse, et en fait, c'est là que se trouvent les édifices du Parlement, au confluent de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais. » — Une citation de Wendy Jocko, cheffe de la Première nation algonquine de Pikwakanagan

La cheffe Jocko a décrit son ancêtre comme un grand guerrier qui avait souvent demandé à la Couronne britannique de lui rendre ses terres. Mais ses demandes n'ont jamais été honorées , a-t-elle dit. Son ancêtre a fini ses jours dans l'ombre et la pauvreté.

Il a été essentiellement chassé de son territoire lorsque la colonisation s'est produite, malheureusement , a-t-elle déclaré. Et même dans la mort, sa tombe à Oka, [près du] lac des Deux-Montagnes [au Québec], a été recouverte par un parking.

Chargement de l’image Wendy Jocko, cheffe de la Première nation algonquine de Pikwakanagan Photo : (Dan Taekema/CBC)

En plus d'honorer l'héritage de Pinesi, l'événement de vendredi visait à reconnaître la présence, la résilience du peuple algonquin et à offrir une chance de réconciliation.

Lors de la cérémonie, les participants ont pu danser et chanter au son des tambours. Des promenades guidées sur le territoire et d'autres activités ont été organisées. Cela a également coïncidé avec l'ouverture du Sentier de portage du Chef Pinesi, un sentier autochtone vieux de 8000 ans qui sillonne les quartiers de Rockcliffe et de New Edinburgh.

Le sentier d'environ trois kilomètres comporte sept arrêts d'interprétation marquant le chemin. Bien avant la colonisation, les autochtones qui l'empruntaient évitaient ainsi de devoir passer par les chutes impraticables de la rivière Rideau.

M. Sarazin a déclaré qu'ils espéraient faire du rassemblement des descendants de Pinesi un événement annuel, afin de se souvenir correctement de lui et de son rôle dans l'histoire. Ses descendants souhaitent donner à son nom le respect qu'il mérite depuis longtemps.

Nous sommes ici pour le faire revivre et le poursuivre , a-t-il déclaré. C'est une belle histoire.

Avec les informations de Julien David-Pelletier et CBC