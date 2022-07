Voyager léger est le meilleur truc à faire selon la blogueuse voyage Bianca Pomerleau

Voyager léger

Son premier conseil est de ne pas enregistrer de valise dans la soute et de n’emporter qu’un bagage en cabine. Elle recommande fortement qu’il soit le plus petit et le plus léger possible.

S’il est plus petit, on a plus de chance qu’il reste avec nous. C’est souvent quand on manque de place en cabine, qu’on manque d’espace pour mettre les bagages, les plus gros, les plus lourds, ceux qui n’entrent pas, ceux qui sont rentrés en dernier, ont plus de chance d’être mis en soute. Ce qui est arrivé à à peu près tous les vols, ce n’est pas arrivé à moi, mais c’est arrivé à des passagers sur plusieurs vols que j’ai pris dernièrement. Elle recommande également de ne pas tarder à se mettre en file pour entrer dans l’avion pour éviter d’arriver en dernier.

Celle qui voyage avec ses enfants explique que chacun d’entre eux possède son sac de 28 litres et que c’est très facile de voyager léger avec eux. Déjà les vêtements d’enfant c’est plus petit que les nôtres, ça prend moins d’espace. Quand je pars pour deux semaines ou six mois, j’apporte à peu près la même quantité de matériel. Pour les enfants, j’y vais avec 3 à 4 jours de vêtements complets avec sous-vêtements en surplus. Elle lave les vêtements après une demi-semaine en moyenne. C’est très suffisant, ça ne prend pas d’espace.

Pour ce qui est des liquides, elle rappelle qu’il n’y a pas de restriction pour les laits d’enfants et les médicaments liquides. Pour ce qui est des shampooings ou des lotions, elle recommande de les acheter une fois arrivé à destination.

Chargement de l’image Des valises s'accumulent près des comptoirs des départs à l'aéroport Pearson. Photo : Radio-Canada

C’est partout pareil

Des vols, elle en a pris beaucoup : 15 au cours des six dernières semaines. Sur ces 15 vols, 10 ont connu du retard. Elle révèle que cette situation n’est pas unique au Canada, c’est un peu la même chose partout dans le monde. Même chose pour les compagnies aériennes. Ça ne se passe peut-être pas bien chez Air Canada, mais ça ne se passe pas bien ailleurs non plus. J’ai voyagé avec des grosses compagnies bien reconnues, KLM, Turkish Airline, c’était pas mieux , témoigne la blogueuse.

Elle recommande de prévoir de longues escales, ces temps-ci, en bas de trois heures, quatre heures, je me préparerais à devoir courir. Elle ajoute qu’il est plus qu’important de se doter de bonnes assurances voyage.

Elle dit souhaiter que la situation soit temporaire. En attendant, pas question pour elle de repartir bientôt. On va voyager au Québec cet été, on va reprendre ça à l’automne.

Avec les informations de Pascale Langlois