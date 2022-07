C’est le grand jour du déménagement pour Erica. Enceinte de son deuxième enfant, elle observe des bénévoles qui s’activent. Placés en chaîne humaine, ces derniers font défiler les meubles de son appartement jusqu’au camion.

Cette aide de l'opération Ça déménage était inespérée pour celle qui a subi une opération médicale la semaine précédente. Je ne trouvais pas de déménageurs. C'était dans les 500 quelques dollars de l'heure. C'était très cher et je ne pouvais pas me permettre ça. Je suis vraiment heureuse , explique celle qui avoue avoir pleuré de joie lorsqu’elle a appris qu’elle recevrait un coup de pouce gratuitement.

Depuis jeudi, des citoyens comme elle peuvent compter sur des bénévoles de l'initiative. Avec son matériel et ses bras, Ça déménage vient en aide aux personnes dans le besoin. Ces dernières peuvent par exemple avoir une situation financière difficile, un problème de santé ou tout simplement n'avoir personne pour les aider.

Une année record

L’opération en est à sa 11e année d’existence. On fait près de 30 déménagements. C'est notre année record. On a 170 bénévoles sur les deux jours qui viennent pour nous aider. Chaque équipe fait deux à trois déménagements par jour , explique le coordonnateur pour l’Église Axe21 de Sherbrooke, Jean-François Marceau.

L'opération Ça déménage effectue habituellement entre 15 et 20 déménagements. Cette année record fait le bonheur des ménages, mais aussi des bénévoles.

« C'est vraiment plaisant, c'est de donner au suivant. » — Une citation de Line Carron, bénévole de l'opération Ça déménage

De nouveaux défis cette année

Il n’y a pas que les bénévoles de l'opération qui s'activent, de nombreux parents d’étudiants qui emménagent dans Sherbrooke aussi. Cette année, ils ont dû composer avec des défis tels que l'augmentation du prix de l'essence.

Pour notre portefeuille, cela fait un peu plus mal, c’est sûr, mais on essaie d’être intelligent dans nos déplacements et d’essayer d’économiser pour justement faire ça le plus rentable possible , explique l'étudiant Jean-Simon.

Chargement de l’image « On est vraiment content, c'est vraiment une belle journée », mentionne Samuel qui emménage avec ses amis. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

À quelques pas de là, Samuel monte et descend les escaliers avec des boîtes. Ce dernier est heureux d'avoir trouvé cet appartement dans un contexte de pénurie de logements.

On a vraiment travaillé fort et on a été chanceux. Celui qu’on a eu aujourd’hui n’a même pas été affiché. On a réussi à le savoir avant, on a été capables d’écrire à la dame et elle a été super gentille. On l’a eu, raconte-t-il. Je n’ai même pas pu le visiter, j’avais déjà signé parce que c’est tellement rare.

Quand déménagement rime aussi avec pizza

En plus des déménageurs, les pizzérias étaient également sollicitées vendredi. C’est le cas du restaurant Freddy pizzéria qui a constaté une forte augmentation de ses commandes pour emporter et de ses demandes de livraison.

Chargement de l’image « Je pense que c'est le repas traditionnel du déménagement, je pense que c'est un classique québécois du 1er juillet », mentionne le propriétaire du Freddy pizzéria. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland