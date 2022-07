Nouveau record d’inflation en Europe : la guerre fait flamber les prix alimentaires

La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou ont propulsé l'inflation européenne à un nouveau record en juin, une mauvaise nouvelle pour les ménages, désormais aux prises avec la flambée des prix alimentaires en plus de l'énergie.

Le taux d'inflation dans les 19 pays qui partagent la monnaie unique s'établit à 8,6 % sur un an, en juin, après 7,4 % en avril et 8,1 % en mai, a annoncé Eurostat vendredi. Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés par l'office européen des statistiques depuis le début de la publication de cet indicateur, en janvier 1997.

Chaque mois, des niveaux records

La hausse des prix à la consommation atteint chaque mois des niveaux records depuis novembre 2021, alors même qu'elle était considérée l'an dernier comme un phénomène temporaire lié à la force de la reprise économique après le choc de la pandémie et aux perturbations des chaînes logistiques.

L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, fin février, et les sanctions économiques occidentales contre Moscou exacerbent la flambée des prix et font craindre une chute brutale de la croissance du produit intérieur brut (PIB).

Désormais, les Européens ont du mal à se nourrir , souligne Philippe Waechter, économiste en chef pour Ostrum Asset Management.

Historiquement, on n'a jamais eu un chiffre aussi élevé sur la contribution de l'alimentaire, ça va peser très lourdement , a-t-il expliqué à l'AFP, évoquant le renchérissement des céréales et des huiles utilisées dans les produits transformés.

Le renforcement de l'inflation touche toujours en premier lieu le secteur de l'énergie (électricité, pétrole, gaz, etc.). Cette composante de l'indice des prix a bondi de 41,9 % sur un an en juin après 39,1 % en mai.

Toutefois, la progression des tarifs alimentaires (y compris alcool et tabac) s'est également accélérée à 8,9 %, contre 7,5 % en mai.

M. Waechter s'inquiète d'un risque majeur pour l'économie avec des ménages contraints de se serrer la ceinture.

« À un moment donné, le consommateur est obligé d'arbitrer : il a besoin de son essence pour aller travailler et coupe dans d'autres dépenses, ce qui crée un choc négatif pour l'activité [économique]. » — Une citation de Philippe Waechter, économiste en chef chez Ostrum Asset Management

En mai, Bruxelles a abaissé de 1,3 point sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour la zone euro en 2022, à 2,7 %, et a augmenté de 3,5 points sa prévision d'inflation, à 6,1 %, par rapport aux chiffres annoncés le 10 février, avant le déclenchement de l'offensive russe.

La situation pourrait encore empirer si Moscou décide de couper complètement le robinet du gaz vers l'Europe pour riposter aux sanctions occidentales.

Les perspectives pour le reste de l'année sont sombres , avertit Pushpin Singh, économiste pour le centre de recherche CEBR.

« Les pénuries de gaz actuelles, provoquées par la réduction des exportations russes, ont conduit l'Allemagne et les Pays-Bas à activer leurs plans d'urgence pour limiter la consommation [d'énergie]. En cas de rupture de l'approvisionnement, des coupes seront imposées à l'industrie et provoqueront une chute de la production manufacturière. » — Une citation de Pushpin Singh, économiste pour le centre de recherche CEBR

L'inflation de la zone euro est très au-dessus de l'objectif d'un niveau proche de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE). L'institution se prépare donc en juillet à remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis onze ans, au risque de ralentir davantage la croissance.

Cette perspective a fait resurgir le risque d'une crise de la dette en zone euro avec des écarts croissants entre les taux d'intérêt demandés aux États du nord et à ceux du sud de l'Europe pour emprunter et pour financer leurs déficits.

La BCE ira aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation, qui devrait rester excessivement élevée pendant un certain temps encore , a prévenu mardi la présidente de l'institution, Christine Lagarde.

La France est relativement moins touchée que ses voisins européens avec 6,5 % d'inflation en juin, soit le deuxième taux le plus faible de la zone euro derrière Malte (6,1 %), selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) calculé par Eurostat.

L'inflation a atteint 8,2 % en Allemagne. Les taux les plus élevés sont enregistrés dans les États baltes : 22 % en Estonie, 20,5 % en Lituanie et 19 % en Lettonie, des pays frontaliers de la Russie, particulièrement exposés à la rupture des liens commerciaux avec Moscou.