C’est parti pour la 41e finale des Jeux de l’Acadie

L’événement se déroule du 1er au 3 juillet 2022 à Quispamsis et à Saint-Jean.

Julien Murdock, de la délégation Sud-Est, a remporté l'épreuve de vélo de montagne, vendredi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Épreuve de vélo de montagne aux Jeux de l'Acadie, vendredi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

La cérémonie d’ouverture de la finale des Jeux de l’Acadie 2022 a lieu vendredi soir au qplex de Quispamsis.

Six délégations des différentes régions du Nouveau-Brunswick (Chaleur, Kent, Madawaska-Victoria, Péninsule acadienne, Restigouche et Sud-Est) et un contingent d’athlètes de l’Île-du-Prince-Édouard participent aux différentes compétitions.

Marie-Ève Michaud, de Kent, a remporté vendredi l'épreuve de vélo de montagne des Jeux de l'Acadie avec un temps de 26 minutes 24 secondes. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Des gens du Sud-Est encouragent les jeunes athlètes des Jeux de l'Acadie, vendredi à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Il s’agit des premiers Jeux de l’Acadie depuis 2019, après un arrêt forcé causé par la pandémie.

Match de soccer aux Jeux de l'Acadie à Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, vendredi. Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Le comité organisateur des 41e Jeux a décidé qu’il était possible de présenter l’événement cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie. Cependant, il a conclu qu’il serait impossible d’héberger et de nourrir les jeunes athlètes dans les écoles des villes hôtesses.

Compétitions de badminton aux Jeux de l'Acadie entre les jeunes athlètes de Madawaska-Victoria et ceux de la délégation Sud-Est, vendredi. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Pour cette raison, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas envoyé d’équipes cette année, jugeant que cela aurait coûté trop cher.

Gagnant de l'épreuve de vélo de montagne aux Jeux de l'Acadie, Julien Murdock, de la délégation Sud-Est, franchit la ligne d'arrivée, vendredi. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Aux Jeux de l'Acadie, les trois cyclistes qui sont montés sur le podium lors de l'épreuve de vélo de montagne disputée à Saint-Jean vendredi étaient de la délégation Sud-Est. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Les jeunes athlètes mesurent leurs habiletés dans plusieurs disciplines : l'athlétisme, le soccer, le vélo de montagne, le volleyball, le badminton, l'ultimate et le mini-handball.

Les Jeux de l'Acadie comportent également un volet culturel avec, notamment, des matchs d'improvisation.