Yves-François Blanchet en soutien au Parti québécois en Gaspésie

Yves-François Blanchet prévoit des activités militantes et des rencontres avec la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Le chef du Bloc québécois explique qu'il préfère le PQ aux autres partis provinciaux dans la course en raison de la souveraineté bien assumée du parti.

Ça crée un rapport de force intéressant avec les Communes que seuls les souverainistes peuvent offrir. Ça fait en sorte que les intérêts du Québec priment d'abord et avant tout, sinon les demandes du Salon bleu, notamment en santé et en immigration, sont souvent refusées par Ottawa , avance-t-il.

Concernant le dossier des pêcheurs pélagiques de hareng de printemps et de maquereaux restés à quai depuis le 30 mars, Yves-François Blanchet reproche au gouvernement fédéral d’avoir tardé avant d’annoncer la fermeture de la saison de pêche.

Il dénonce aussi qu’Ottawa ne propose aucune compensation pour indemniser les pêcheurs, faute d’une planification à long terme, selon lui. En plus, le gouvernement ne veut peu ou pas agir, sauf sous le coup d’immenses pressions , regrette-t-il.

La députée fédérale de la Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, avait affirmé qu’un comité regroupant des représentants du bureau du premier ministre, du lieutenant du Québec et de Pêches et Océans Canada avait été créé pour régler le conflit.

Or, Yves-François Blanchet ne croit pas à l'efficacité d'un tel comité, qui ne fait que pelleter par avant , selon lui. Il faudrait une solution immédiate , dit-il.

Parmi les autres thèmes gaspésiens qui préoccupent le plus le chef du Bloc québécois se trouve la question de l’autonomie alimentaire et du potentiel en ressources du fleuve Saint-Laurent.

« Selon les données dont nous disposons, 80 % de ce qui est pêché dans le Saint-Laurent est exporté, alors que nous importons la même quantité en produits de la mer. Donc, on exporte nos produits de grande qualité et on importe des produits de très mauvaise qualité dont on ignore le pays d’origine. »