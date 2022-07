Un record de pluie en juin au Saguenay avec 239 mm

C’est ce que confirme le météorologue d’Environnement Canada Frédéric Boulé en se basant sur les statistiques compilées aux stations météorologiques de Bagotville et de Roberval.

Pour Bagotville, on a reçu plus de précipitations que la normale. En fait, on a battu un record de précipitations mensuel , a-t-il affirmé en entrevue téléphonique vendredi. La normale s'établit à 88 mm.

Cette pluie a causé de nombreux désagréments avec quelques glissements de terrain, dont le plus important le 13 juin à La Baie. Les agriculteurs ont aussi été grandement affectés.

De la pluie 20 jours sur 30

Durant le mois de juin, Saguenay a connu 20 jours de pluie sur 30. Le maximum pour une journée a été atteint le 23 juin avec 49,3 mm. Au total, il y a eu plus de 10 mm en une journée à neuf occasions.

Pour ce qui est de la station de Roberval, elle a mesuré 122,8 mm de pluie en juin, avec un sommet de 12,8 mm le 13 juin.

En mai, Bagotville avait reçu 100,4 mm de pluie et Roberval 173,6 mm.

À titre de comparaison, en juillet 1996, lors du déluge au Saguenay, 313 mm de pluie avaient été mesurés à la station de la base de Bagotville, dont près de 165 mm les 19 et 20 juin.

La chaleur attendra

Pour ce qui est du retour des grandes chaleurs, il faudra probablement attendre un certain temps.