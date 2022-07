Fête du Canada 2022 à La Fourche : un espace de célébration et de réflexion

Mike Edwards est venu à l'événement avec les membres de sa famille, tous vêtus de chemises orange, la couleur associée à l'hommage aux survivants et aux familles des peuples autochtones forcés de fréquenter les pensionnats.

M. Edwards, un non-Autochtone, affirme aimer la nouvelle orientation prise par La Fourche ayant permis d'inclure davantage d'éléments de la culture autochtone dans les célébrations du 1er juillet cette année.

Il pense qu'il est possible d'équilibrer les célébrations de la fête du Canada et les réflexions sur l'histoire du pays.

Je pense qu'après tant d'années de célébration de la fête du Canada traditionnelle, il est important de faire pencher la balance dans l'autre sens , dit-il.

Camilo Nirvaz, fraîchement venu de la Colombie avec sa femme, il y a deux mois, a participé aux festivités de vendredi. Il a indiqué qu'il était impatient de découvrir le passé du Canada et les cultures autochtones.

Je vais apprendre les nombreuses traditions du Canada. L'histoire est si importante, parce que lorsque vous présentez l'histoire, les coutumes, vous apprenez les étapes canadiennes.

Chargement de l’image Charles Woolford, au centre, se dit content d'être parmi les gardiens du feu lors des festivités marquant le 1er juillet à La Fourche, vendredi. Photo : CBC / Travis Golby

Des activités autour du feu ont été offertes aux participants avec l’aide de Nathan Ertel et Shawn Thomas, du programme de sensibilisation Street Links de Saint-Boniface.

Il est important maintenant que les gens comprennent ce qu'il se passe , souligne M. Thomas qui est membre de la Première Nation Peguis.

Charles Woolford, 25 ans, et membre de la Première Nation Wuskwi Sipihk, était aussi parmi les gardiens du feu à La Fourche.

Il est important pour les Premières Nations de réapprendre nos traditions et nos cérémonies , mentionne-t-il.

Changement important

Le Lieu historique national, où les rivières Rouge et Assiniboine se rejoignent et un endroit de rassemblement important depuis des milliers d'années, a annoncé il y a deux semaines avoir remanié la forme que prendraient les événements habituels du 1er juillet. L'objectif est d'offrir des expériences variées aux participants et de prôner une fête plus inclusive.

Il s’agit des résultats de plusieurs mois de discussions menées avec des Autochtones, des membres de la communauté, des nouveaux arrivants et des jeunes.

Ces changements font suite à la découverte de tombes non marquées dans de nombreux anciens pensionnats pour Autochtones au Canada.

Ces découvertes ont incité de nombreuses personnes à ne pas célébrer la fête du Canada en 2021 et à consacrer plutôt la journée à honorer les milliers d'enfants contraints de fréquenter ces établissements.

Tirer des leçons de l'expérience

La directrice générale de La Fourche, Clare MacKay, espère que l’organisation pourra s'appuyer sur le travail de cette année pour créer une programmation beaucoup plus solide pour le 1er juillet 2023.

Cela pourrait inclure des feux d'artifice, qui ont été abandonnés cette année en grande partie à cause de problèmes d'horaire. La programmation se termine à 18 h et un feu d'artifice n'était pas possible avant 23 h.

Mais avant de proposer à nouveau des feux d'artifice, La Fourche examinera également les impacts environnementaux et autres conséquences des spectacles bruyants, a précisé Mme MacKay.

La Fourche proposera à la fin du mois son enquête annuelle sur les réactions de la communauté. Cette année, elle demandera spécifiquement aux gens ce qu'ils pensent de la réorganisation des célébrations de la fête du Canada.

Avec les informations de Sam Samson