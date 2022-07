Steve Jobs, Denzel Washington et Simone Biles récompensés par Joe Biden

Ils font partie des 17 Américains récompensés par le président Joe Biden pour leurs contributions exceptionnelles à la prospérité et aux valeurs des États-Unis, à la paix dans le monde ou à d'autres projets d'importance, selon un communiqué.

Denzel Washington, doublement oscarisé, est notamment connu pour ses rôles dans Malcolm X et Philadelphia. Il a récemment tenu le premier rôle dans The Tragedy of Macbeth, sorti en 2021, qui lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars.

Megan Rapinoe, star de l'équipe féminine de soccer des États-Unis, se voit pour sa part récompensée en raison de son engagement en faveur de l'égalité salariale entre les sexes, de la justice raciale et des droits LGBTQI+ .

Parmi les lauréats figure aussi Simone Biles, qui est non seulement la gymnaste américaine la plus décorée de l'histoire mais aussi une grande défenseuse de la santé mentale des athlètes et des victimes d'agressions sexuelles, a précisé la Maison-Blanche.

Elle fait partie des victimes de Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe féminine américaine de gymnastique condamné pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes pour la plupart mineures.

John McCain, héros de guerre torturé pendant la guerre du Vietnam et élu républicain pendant des décennies, sera honoré à titre posthume.

Chargement de l’image Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008, John McCain est décédé en 2018 à l'âge de 81 ans. Photo : Reuters / Brian Snyder

C'est aussi le cas de Steve Jobs, qui a cofondé et dirigé Apple en plus de gérer les studios Pixar. La Maison-Blanche a noté que sa vision, son imagination et sa créativité avaient conduit à des inventions qui ont changé et continuent de changer la façon dont le monde communique tout en transformant les secteurs de l'informatique, de la musique, du cinéma et de la téléphonie mobile .

L'ancienne élue Gabrielle Giffords, survivante d'une fusillade qui milite depuis lors pour une réglementation plus stricte des armes à feu, recevra elle aussi cette prestigieuse récompense au moment où l'administration Biden tente de lutter contre les tueries qui endeuillent régulièrement le pays.