La météo perturbe les festivités de la fête du Canada dans l’Est-du-Québec

Au Bas-Saint-Laurent

À Rimouski, les activités prévues en plein air sont finalement déplacées au pavillon du parc Beauséjour. Maquillage et gâteau aux couleurs de la fête du Canada sont offerts aux enfants dès 13 h. Cependant, les jeux gonflables ont dû être annulés à cause de la pluie, pour des raisons de sécurité.

Le service des loisirs de Rivière-du-Loup doit lui aussi suivre le même scénario. Les visiteurs sont invités à profiter des activités familiales à l’intérieur du Centre Premier Tech jusqu’à 16 h.

Pour l’heure, la ville de Montmagny maintient les festivités en plein air. Pour les plus jeunes, des jeux gonflables sont installés au centre-ville. Le spectacle jeunesse Les aventures du capitaine Jack Sparrow est présenté à 14 h 30 dans le quartier Vieux-Montmagny. La soirée se poursuivra avec le groupe country Four Wheel Drive et des feux d’artifice tirés vers 20 h.

En Gaspésie

Les conditions météorologiques contraignent aussi la ville d’Amqui à déplacer les animations de la fête du Canada au centre récréoculturel. Elles étaient initialement prévues au parc Pierre-et-Maurice-Gagné.

Dans la Baie-des-Chaleurs, la journée est soulignée dans plusieurs localités. À Cascapédia–Saint-Jules, de la musique, du maquillage pour les enfants et des jeux de rondelle sont organisés à la Légion.

À New Richmond, une journée familiale est maintenue à l’occasion du Rallye Auto International de la Baie-des-Chaleurs, en parallèle du festival de musique Racines Gaspésie, qui se tient jusqu’au 3 juillet à la Pointe Duthie.

À New Carlisle, les activités familiales au parc du Green sont également maintenues jusqu'à nouvel ordre. Parmi les animations proposées, les enfants pourront se mesurer aux défis de la course, du lancer d'œufs et de la bataille de ballons d’eau. Les adultes ne seront pas en reste avec un tournoi de volleyball, des concours de tarte à la crème ou de mangeurs de hot-dogs. Dans la soirée, un concert, un grand feu sur la plage et des feux d'artifice seront offerts à la population.

À Matane, concours de talent sur la piste de danse, maquillage et jeux gonflables sont au programme des festivités qui débutent à 15 h. L’événement sera déplacé au Colisée Béton Provincial en cas de pluie. Des chansonniers animeront la soirée, puis des feux d'artifice sont prévus vers 21 h 30.

Sur la Côte-Nord

De l’autre côté du fleuve, à Sept-Îles, les activités pour enfants commencent dès 13 h 15 au parc du Vieux-Quai. Sous la tente jaune du parc, plusieurs artistes se produiront sur scène pour divertir le public avant le feu d’artifice sur trame musicale tiré à 22 h.

D’autres célébrations sont organisées à Essipit et à Blanc-Sablon.

Pour rappel, de nombreux événements de la fête du Canada avaient été annulés l’an passé en signe de solidarité avec les communautés autochtones de la région.