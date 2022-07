Maxime Desruisseaux sous contrat pour 4 ans avec les Foreurs

Le pilote de 38 ans est donc sous contrat avec les Foreurs jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Desruisseaux a vu sa jeune formation traverser toutes sortes d'embûches pour terminer au 15e rang sur 18 au classement général de la LHJMQ en 2021-2022, avec une récolte de 26 victoires et 59 points en 68 matchs.

« Comme première saison à titre d’entraîneur-chef, Maxime a dû composer avec des conditions exceptionnelles, entre autres des blessures mettant fin à des saisons ou carrière, à une saison arrêtée et reprogrammée… Malgré tout, l’enthousiasme, la communication et la recherche de solutions n’ont jamais été ralentis. » — Une citation de Pascal Daoust, directeur général hockey des Foreurs

Desruisseaux a notamment été privé de son gardien #1, William Blackburn, à partir du début du mois de décembre et d’un troisième joueur de 20 ans, Émile Lauzon, pour la saison au complet ou presque (l’attaquant valdorien a disputé seulement quatre matchs en 2021-2022).

Maxime Desruisseaux, qui était assistant-entraîneur avec les Tigres de Victoriaville lorsqu'ils ont battu les Foreurs en finale de la Coupe du Président en 2021, dit avoir déjà hâte à la prochaine saison. J’aimerais remercier Pascal (Daoust) et notre groupe de propriétaires pour la confiance qu’ils démontrent envers moi, signale-t-il. J’ai l’opportunité de faire un travail qui me passionne et que j’adore. De plus, je fais tout cela dans un environnement stimulant et une ville que j’aime , exprime Desruisseaux.

Pascal Daoust ne tarit pas d’éloges envers son entraîneur-chef, le 13e dans les 29 ans d’histoire de la franchise, en incluant l’intérim de Daoust lui-même pour compléter la saison 2017-2018 à la suite du départ de Mario Durocher.