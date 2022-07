Présence accrue des policiers sur la route lors du long week-end

Lors de cette longue fin de semaine de la fête du Canada, les policiers surveillent la vitesse ainsi que tout comportement à risque, comme la distraction au volant et le respect du Code de la sécurité routière.

La sergente Nancy Fournier, porte-parole à la Sûreté du Québec, souligne que les conducteurs ne doivent pas seulement se contenter de réduire leur vitesse.

« Une des causes fréquentes de collisions, de blessés graves et mortels, c’est vraiment le conducteur. Ce que l’on demande aux gens, c’est de se responsabiliser. Lorsqu’on décide de prendre la route, on est responsable de notre sécurité et de celle de toutes les personnes qu’on va croiser. »