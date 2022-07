Une nouvelle directrice générale pour le centre de recherche SNOLAB

Mme Cooley collabore déjà avec le SNOLAB. J'ai été impressionné par l'excellence de la recherche, de ses capacités et de son personnel.

C’est vraiment un honneur d’avoir été choisie pour être la prochaine directrice générale , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle dirigera une équipe de plus de 140 employés.

L’Observatoire de neutrinos de Sudbury accueille des chercheurs en provenance de 24 pays.

« Le SNOLAB joue un rôle unique et vital à la fois dans la communauté internationale de la physique des astroparticules et dans l'écosystème de recherche du Canada, et je suis impatiente de poursuivre cette tradition d'excellence. »