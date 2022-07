Le défilé du Stampede se prépare de façon acharnée sur le terrain

Le parc du Stampede connaît une certaine effervescence et les ouvriers s'affairent à installer le dispositif.

Le directeur de la programmation de l’événement, Kyle Russel explique que les équipes mettent tout en œuvre pour être prêtes.

Nous nous réjouissons de vivre un Stampede exceptionnel cette année. Je pense que toute l'équipe du Stampede est très enthousiaste à l'idée d'accueillir les Calgariens et les visiteurs à un Stampede traditionnel […]. La dernière semaine a été totalement transformatrice , souligne-t-il.

Malgré des changements sur le terrain avec, notamment le chantier en cours du Centre BMO et le déplacement de la scène Coca-Cola, M. Russel assure que les visiteurs ne manqueront rien.

Si vous vous souvenez de quelque chose que vous aimez du Stampede, vous pouvez vous y attendre cette année , promet-il.

En effet l’offre de nourritures sera importante en plus de stands de mini-bonbons et de limonades.

Pour les amateurs de manège, deux nouvelles attractions seront installées sur le site.

Nous avons apporté un manège à deux étages, le seul manège itinérant en Amérique du Nord à l'heure actuelle, et qui se trouvera juste en face des quatre grands , indique Scooter Korek, de North American Midway Entertainment.

Et je pense que la grande nouveauté, c'est que nous avons apporté la Superwheel, qui fait 150 pieds de haut. Elle est composée de 136 nacelles climatisées, qui vous offriront un panorama de tout le parc, du centre-ville de Calgary. C'est spectaculaire , ajoute-t-il.

Dans les coulisses, le travail se poursuit dans les écuries, et l'équipe chargée des soins aux animaux prépare les courses de chariots et le rodéo.

Le Centre BMO est également en cours de préparation, pour les attractions intérieures et les vendeurs.

Le défilé a été annulé en 2020 et était virtuel en 2021. Le parcours de deux heures commencera au coin de la 9e avenue et de la 3e rue sud-est et comprendra au moins 25 chars allégoriques, des fanfares et des chevaux.

L'acteur et réalisateur Kevin Costner, qui joue dans la série western Yellowstone, mènera le défilé du Stampede.

Les organisateurs espèrent enregistrer la plus grande participation au défilé depuis 2012.