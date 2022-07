Stanley Péan et Questlove honorés au Festival de jazz de Montréal

C’est Stanley Péan, animateur de l’émission Quand le jazz est là à l’antenne d’ICI Musique, qui se mérite le 11e prix Bruce-Lundvall. Celui-ci célèbre le travail d’une personne non musicienne ayant contribué au succès du jazz dans la société.

Stanley Péan est un incontournable pour les amateurs de jazz au Québec , peut-on lire dans le communiqué du festival.

Le prix Montréal jazz festival spirit award, qui souligne la qualité et l’influence d’un artiste sur la musique populaire internationale, est remis à Questlove. L’artiste cumule trois prix Grammy avec son groupe The Roots et a récemment été oscarisé pour son documentaire Summer of Soul, qui se penche sur le Harlem Cultural Festival de l’été 1969.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Des prix pour Colin James et Ranee Lee

Côté canadien, notons que le prix B.B.-King, créé en 2014 en l’honneur du célèbre bluesman américain, est remis à l’artiste saskatchewanais Colin James, chanteur de Into The Mystic.

La chanteuse américaine Ranee Lee, qui réside à Montréal depuis les années 1970, reçoit pour sa part le prix Oscar-Peterson, qui vise à reconnaître la contribution d’un ou d’une artiste au jazz canadien.

Le prix Miles-Davis, qui souligne l'œuvre d’un artiste ayant su contribuer au renouvellement de la musique Jazz, va à Robert Glasper. Celui-ci a déjà remporté quatre prix Grammy et a notamment collaboré à l’abum culte To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L'œuvre de la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto ainsi que celle de la chanteuse américaine China Forbes ont également été remarquées par le FIJM .

L’événement, qui en est à sa 42e édition, est considéré par les Guinness World Records comme le plus grand festival de jazz de la planète. Chaque année, il attire des dizaines de milliers de personnes au centre-ville de Montréal.