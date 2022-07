Accident mortel à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix :  des citoyens réclament des changements

Plus de 4500 personnes ont signé une pétition en ligne pour réclamer l’amélioration de la sécurité à l’intersection de la route 169 et du 2e Rang Ouest, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, là même où une fillette de 10 ans a péri dans un accident de la route mercredi après-midi.

Les citoyens qui ont signé le document virtuel demandent au ministère des Transports (MTQ) d’apporter des correctifs à l’intersection en y ajoutant des feux de circulation ou en y installant un carrefour giratoire. Ils veulent aussi que la limite de vitesse soit réduite. Actuellement, celle-ci est de 80 km/h.

La pétition sera déposée à la prochaine séance du conseil municipal, le 4 juillet.

Chargement de l’image La petite Larissa est décédée à la suite d'un accident à l'angle du 2e Rang Ouest et de la route 169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada

Cet accident de la route est le troisième à survenir dans ce secteur en un peu plus d’un mois. Plusieurs personnes, dont les parents de la victime et le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, ont interpellé le MTQ pour qu’une intervention soit faite rapidement.

Éric Girard veut éviter d'autres drames

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a d’ailleurs discuté avec la famille de la petite Larissa dans les heures suivant le drame. Il assure qu’il suit le dossier de près.

Chargement de l’image Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard (à gauche), en compagnie de ses collègues députés caquistes de la région. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C’est extrêmement malheureux ce qui s'est passé. Je me suis entretenu avec M. Pérusse [le père de la fillette] et ça prend des actions rapides. Déjà, il y a eu des panneaux de signalisation installés et il y a d’autres actions qui seront apportées à court terme , a promis le député caquiste en entrevue avec Jean-François Coulombe au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon M. Girard, plusieurs scénarios sont sur la table pour améliorer la sécurité dans ce secteur. Il rappelle que des ingénieurs du MTQ analyseront l’intersection jugée problématique. Le ministère a déjà indiqué qu’il n'attendra pas le rapport du coroner pour agir.

« Il faut que la situation soit corrigée à moyen et long terme. Il ne faut plus que ça se reproduise. » — Une citation de Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean