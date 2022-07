Randy Bachman finalement réuni avec sa guitare volée il y a 46 ans

On n'oublie pas son premier amour, dit le dicton, et ce n'est pas le rockeur Randy Bachman, finalement réuni vendredi au Japon avec la guitare fétiche qui lui avait été volée il y a 46 ans, qui dira le contraire. Il avait appris cet automne que sa guitare était retrouvée.

Randy Bachman et son groupe The Guess Who sont connus pour le grand succès des années 1970, American Woman.

Le musicien a finalement pu faire le déplacement jusqu'à Tokyo pour des retrouvailles émouvantes avec sa chère Gretsch, qui lui avait été dérobée dans un hôtel de Toronto en 1976.

J'étais anéanti, a déclaré à l'AFP le musicien de 78 ans. J'ai écrit plusieurs chansons qui se sont vendues par millions avec cette guitare [...] C'était comme ma guitare magique. Et quand elle disparaît soudainement, la magie s'en va.

Le rockeur avait acheté ce modèle 6120 Chet Atkins de couleur orange à l'âge de 19 ans, pour 400 dollars américains (500 dollars canadiens ), une somme récoltée à la sueur de son front en tondant des pelouses et en lavant des voitures.

L'artiste avait longtemps convoité cette guitare, passant des heures à l'admirer dans la vitrine d'un magasin de Winnipeg au début des années 1960, en compagnie de son ami le musicien Neil Young.

Il avait l’habitude d’enchaîner l’instrument aux toilettes des hôtels où il séjournait pendant les tournées de son groupe. La guitare a disparu au moment où l’équipe quittait un établissement de Toronto et réglait la facture à la réception.

Le travail d’un admirateur pour la retrouver

C'est grâce à un admirateur canadien que Randy Bachman a retrouvé sa Gretsch. William Long a passé en revue des centaines d'images sur Internet jusqu'à identifier en 2020 l'instrument, grâce à la reconnaissance faciale et à l'emplacement particulier d'un nœud dans le bois.

Le détective amateur a remonté la piste de la guitare, du site web d'un magasin de musique à Tokyo jusqu'à un musicien japonais nommé Takeshi, aperçu en train d'en jouer sur une vidéo postée sur YouTube en 2019.

Il a fallu attendre que la situation sanitaire s'améliore pour permettre à Randy Bachman de venir en personne au Japon offrir une guitare identique à Takeshi, et retrouver son amour de jeunesse.

Celui qui l'avait a dû l'aimer autant que moi, car il n'y a pas de modifications, pas de réparations , a commenté M. Bachman. Elle est magnifique .

Les deux musiciens ont célébré l'instant sur une scène de l'ambassade canadienne à Tokyo en jouant notamment la chanson American Woman, connue aussi via la reprise par Lenny Kravitz en 1999.