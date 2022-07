Les Particules : une oeuvre d’art pour dénoncer la pollution de l’air dans Limoilou

Le prolifique Wartin Pantois récidive avec une nouvelle œuvre d’art engagé. Après la murale Black Lives Matter, l’artiste dévoile Les Particules, une œuvre de 8m x 10m sur un bâtiment du Vieux-Limoilou.

L'œuvre de Wartin Pantois, la fresque Particules, dénonce la pollution de l'air dans Limoilou. Photo : Radio-Canada

Réalisée en collaboration avec plus d’une centaine de résidents, il s’agit d’une commande du conseil de quartier. L’idée est de représenter visuellement les inquiétudes des citoyens face à la qualité de l’air.

Danielle Lambert fait partie des Limouloises qui ont participé. L'invitation était lancée par l'artiste lui-même, de participer un après-midi, à concevoir nos propres particules.

Chargement de l’image L'oeuvre est composée d'autocollants blancs et gris. Photo : Radio-Canada

Pour le président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier, l'œuvre est une autre manière de faire connaître les préoccupations des citoyens.

On a fait beaucoup de mobilisation. On a écrit, on a manifesté, on s'est mobilisé, on a parlé, raconte M. Poirier. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a énormément qui a été dit et quand les mots finissent par manquer, quand on a l'impression que le débat fait un peu du sur-place, et bien, il y a une volonté d'aller chercher le pouvoir d'évocation que nous offre l'art.

Les Particules est une œuvre éphémère. Les autocollants disparaîtront par eux-mêmes dans les prochains mois.

Avec la collaboration d'Alicia Rochevrier